Michoacán.- El patio de una vivienda de la comunidad de El Salitre, municipio de Ixtlán, Michoacán, fue el escenario de este suceso de miedo para las familias de esa localidad, pero fascinante, dicen: la aparición de una manifestación de géiser.

Las primeras imágenes grabadas por los lugareños, fueron grabadas en ese lugar donde tenía sus chiqueros una familia y, que se ubica, sobre el cinturón de fuego que atraviesa Michoacán.

Nunca antes visto por los pobladores, esa actividad geotérmica expulsó de las entrañas de la tierra, una columna de agua de más de 4 metros de altura, y cuyo “Pocito hervidor” como le llaman a la circunferencia que lo rodea, se estima en aproximadamente 30 metros.

El fenómeno natural, emanó de la tierra la noche de ayer y las familias de esa comunidad ubicada a 198 kilómetros de la capital michoacana, ante el asombro y temor, dieron aviso a las autoridades municipales.

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Acompañado de especialistas y personal de Protección Civil, el alcalde, César Enoc Tamayo Herrera, explicó, que los pobladores, lo que le reportaron en primera instancia, fue ·un pocito hervidor”.

“Pero cuando llegamos a ese pocito hervidor, tenía un diámetro de 4 metros aproximadamente y aventaba agua, lodo y vapor a más de 9 metros de altura y lo primero que hicimos fuer acordonar el área”.

Explicó que la emanación estaba en el corral de una de las viviendas, justo al lado de unos chiqueros, por lo que sacaron a los animales de ahí, para ponerlos a salvo.

“Y en ese momento dijimos que era un géiser, por la emanación de vapor y agua, resultado de la geotermia que tenemos en la zona; pero ahorita están llegando los especialistas y nos dicen que es una simple manifestación superficial (de géiser)”.

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Tamayo Herrera, indicó que, de lo que presenciaron a un inicio, al día de hoy disminuyó en mucho la actividad geotérmica.

Expuso, que en esta localidad ya habido manifestaciones como estás, pero no tan grandes.

Dijo, que ha habido pocitos estahervidores en algunas casas y lo veían normal, porque ha salido vapor durante muchos años.

“Pero ahorita aquí están los especialistas y van a venir más y me están diciendo, que esas manifestaciones siempre va a haber, porque nuestra zona está encima de una cámara magmática; en una zona de volcanes”, subrayó.

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Enoc Tamayo, destacó que ante ello, en esa zona de la entidad, “no conocemos el bóiler hasta que salimos del municipio, porque el agua sale caliente en nuestras tuberías”.

El presidente municipal, adelantó que hasta en tanto los especialistas de Protección Civil y geólogos, emitan las recomendaciones, el área permanecerá acordonada.

LL