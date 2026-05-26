El Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan será entregado a principios de junio, en la misma semana de la inauguración del Mundial del Futbol, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y señaló que casi todas las obras pendientes ya se están concluyendo.

“Todas las obras que nos comprometimos se están entregando, una a una”, dijo al adelantar que tanto el Parque Elevado como la remodelación de la Línea 2 del Metro podrán estar listas para inaugurarse entre el 7 y 8 de junio próximo.

“El Parque Elevado y el Metro van a inaugurarse el 7, 8 de junio, en esas fechas. Pero ya les estaremos informando con precisión los días”, dijo.

La Secretaría de Obras había estimado que la obra estaría lista el próximo 31 de mayo.

Ayer, en conferencia de prensa, Brugada aseveró que tanto la semana en curso como la siguiente estará inaugurando alguna obra en proceso.

Entre las obras que quedan pendientes, adelantó que están por entregar la remodelación que se hizo en la Zona Rosa —donde se registran avances, como publicó ayer EL UNIVERSAL—, los embarcaderos de Xochimilco y los 100 kilómetros de electromovilidad en la Ciudad.

Recordó que aún está pendiente la ruta de El Chapulín, que irá de Chapultepec a Universidad por Circuito Interior, así como la Ruta 14, que irá de Universidad a Huipulco, que atravesará los Pedregales.

LL