La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el avance en la credencialización para el Sistema Universal de Salud, principalmente para las personas adultas mayores.

En su conferencia mañanera de este martes 26 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que se aumentaron los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud, también en el marco de 18 millones de visitas con el programa Salud Casa por Casa.

“Me comprometí a que en las visitas iban a recibir su receta para ir por su medicamento. Eso ya va a empezar a ocurrir en todo el país. ¿A dónde van a poder ir por su medicamento? A su centro de salud, ahí van a poder recibir su medicamento”, dijo.

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La mandataria federal señaló que con la credencial las personas mexicanas van a poder ir a cualquier centro de salud a atenderse, independientemente de la derechohabiencia.

“Además, si tienen alguna urgencia, van a poder ir a cualquier hospital independientemente de la derechohabiencia y también para algún tipo de padecimiento como por ejemplo (...). Es importante la credencial porque para poder asistir a un sistema o a otro, necesitamos digitalizar el expediente médico (...).

“A partir de ahora, aumentamos los módulos para la credencialización del Servicio Universal de Salud. Les va a llegar por su teléfono a los adultos mayores a dónde tienen que dirigirse, en un mensaje de SMS y también a través de las enfermeras que van a visitarlos en Salud Casa por Casa”, mencionó.

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