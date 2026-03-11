Un hombre identificado como Ricardo “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el feminicidio de su pareja, ocurrido durante un carnaval en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron el 15 de febrero de 2026 durante una festividad en dicha colonia. Presuntamente, tras una discusión con su pareja, el hombre le disparó con un arma de fuego.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, murió posteriormente a causa de las lesiones provocadas por los disparos.

Lee también SSC despliega operativo en el AICM por protesta de taxistas; prevén afectaciones en accesos a Terminal 1 y 2

Durante la audiencia inicial realizada el pasado 4 de marzo, un juez determinó vincular a proceso al imputado. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

La autoridad judicial también estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la fiscalía capitalina, el caso seguirá su curso bajo los procedimientos establecidos, mientras se reúnen más elementos dentro de la investigación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL