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El secretario de Economía, , sostuvo que los Polos del Bienestar están avanzando y afirmó que están por concluirse cinco en los próximos meses, así como cinco más que se estarán anunciando de acuerdo con la estrategia trazada por el gobierno federal.

“Tenemos varios polos que ya vienen o ya iniciaron obra”, dijo.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Ebrard Casaubón anunció la visita de directivos de la empresa Foxconn a Hermosillo, Sonora, los días 27, 28 y 29 de abril.

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“Para nosotros es sumamente importante esta visita y desde luego los trabajos los va a encabezar el gobernador Alfonso Durazo”, dijo.

En ese sentido, explicó que la visita será para “evaluar lo que se ofrece en Hermosillo (…) Está rindiendo frutos el esfuerzo”.

Además, destacó que la importancia de la empresa radica en que “es la exportación número uno en materia de electrónica y equipos avanzados”.

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em/apr

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