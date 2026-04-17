Senadores de Morena lamentaron la actitud de dirigentes y legisladores de los partidos aliados, PT y PVEM, de amenazar con romper la alianza de cara a las elecciones de 2027 en caso de no obtener las candidaturas que desean, lo cual fue calificado de chantaje, por lo que confiaron en que recapacitarán para mantener la unidad en el proyecto de la Cuarta Transformación.

“Estoy convencido que hemos avanzado de manera significativa con las reformas constitucionales que hoy se traducen en justicia y bienestar para el pueblo de México, lo que no sería correcto es chantajear, es decir el intercambio de posiciones”, dijo a EL UNIVERSAL el senador Pavel Jarero Velázquez.

Argumentó que Morena sostiene que se está luchando por construir un verdadero régimen democrático, que se traduce en bienestar colectivo. “No es a cambio de puestos como se puede construir confianza política y seguir impulsando la transformación del país”, dijo.

El senador por Nayarit y aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena dijo que “siempre es bueno caminar con quienes hemos caminado en los últimos años, pero si el tema es el intercambio de posiciones, pues creo que no estamos en la misma sintonía”.

Recalcó que “Morena tiene la fuerza suficiente para alzarse con la victoria electoral de Nayarit, y a nuestros aliados les decimos que ojalá y reflexionen porque evidentemente hay una sociedad más despierta, más avispada, más crítica, y eso evidentemente puede traducirse en un costo político para ellos si no entienden el momento que vive el país”.

Al respecto, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara matizó las críticas al señalar que este tipo de amagues son normales en este proceso de negociación y organización electoral. Recordó que el PT y PVEM no son una membresía o extensión de Morena, porque son partidos autónomos que tienen lógicas diferentes.

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