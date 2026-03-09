Más Información

Valle de Chalco, Méx.-Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) capturaron a Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, por su probable participación en el incendio provocado el 22 de febrero en una sucursal de la cadena ubicada en la colonia San Miguel Xico, Valle de Chalco, en el que tres personas resultaron heridas.

Uno de ellos es un niño de dos años identificado como Henry, su padre de 49 años y un hombre en situación de calle que intervino en el rescate.

Miembros de la corporación mexiquense detuvieron a “El Negro” por un delito diferente al incendio.

Lo presentaron ante el Ministerio Público para que determine su situación jurídica en relación con los hechos ocurridos en la tienda de autoservicio.

Suman tres detenidos por incendio a tienda 3B

Con esta aprehensión, la autoridad suma tres detenidos vinculados al caso: un menor de edad que se encuentra en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, Edgar “N” alias “El Peluso” —capturado el 3 de marzo mientras conducía una de las motocicletas usadas en el ataque— y ahora Luis Antonio “N”.

Las indagatorias revelan que cuatro sujetos llegaron en dos motocicletas al establecimiento.

Lanzaron artefactos incendiarios que generaron llamas rápidas y atraparon a las víctimas en el interior.

El menor sufrió quemaduras en más del 70% de su cuerpo y permanece en estado delicado en el Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México.

Su padre se recupera fuera de peligro, mientras el tercer lesionado también recibió atención médica especializada.

El incidente se registró en medio de una ola de violencia desatada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el mismo día 22 de febrero.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, lesiones agravadas y daños.

Familiares de algunos detenidos protestaron hace unos días frente a los juzgados del penal estatal de Chalco y exigieron su liberación.

Argumentaron que los implicados son inocentes y que la autoridad actuó de forma injusta. La investigación continúa para determinar cuáles de los acusados son los responsables directos que arrojaron los artefactos incendiarios.

rmlgv

