Más Información
VIDEO: Con aplausos, Liga MX rinde homenaje a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida
Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"
Turistas visitan Puerto Vallarta tras jornada violenta por operativo contra "El Mencho"; pasean si preocupación, afirman
Velocidad de fake news superan en 1000% esfuerzos de verificación, señala experta; terror digital también es una estrategia del narco
Buscadora asesinada presenta lesiones por arma punzocortante: Fiscalía; recientemente participó en rastreo de un desaparecido
Atizapán de Zaragoza, Mex.- El expresidente municipal y actual regidor en esta demarcación, Carlos Madrazo Limón, fue grabado por manifestantes en la Zona Esmeralda, quien presuntamente actuó de forma prepotente con elementos de la Guardia Nacional para pedir que permitieran el tránsito de vehículos.
En sus redes sociales, el actual edil de extracción panista, aseguró que intentó mediar entre la ciudadanía inconforme por no poder avanzar sobre la Avenida Jorge Jiménez Cantú, donde familiares de Renata Palmer se concentraron para exigir que Rodolfo “N”, alias "El Wero Bisnero", sea investigado por feminicidio y no por homicidio.
Al exalcalde y también exdiputado federal y exsenador de la República, reclamó a los uniformados de la Guardia Nacional "yo soy autoridad municipal”, en un fragmento de video que circula en las redes sociales.
Lee también Consejo General del IECM aprueba documentos para registro de Nora Arias como presidenta del PRD en CDMX; Isidro Corro será el vicepresidente
Al exponer su versión de los hechos, Madrazo Limón afirmó que su intención fue mediar al ser servidor público y vecino de la Zona Esmeralda, para pedir a los manifestantes que liberaran al menos un carril para permitir el avance de vehículos.
En su narración, Carlos Madrazo sostuvo que llegaron elementos de la Guardia Nacional para sacarlo de la manifestación. “Repruebo la actitud de la Guardia Nacional que lo que hace es agredir a los ciudadanos”.
Y agregó que “me parece que la GN no está preparada para atender problemas civiles sino está más bien para combatir a los delincuentes”.
Lee también Clara Brugada inaugura canchas “Pioneras del 71” en Xochimilco; queremos vivir el Mundial jugando futbol en canchas nuevas, dice
El hoy primer regidor en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza mencionó que no es justo que pague la ciudadanía “por algo que no está haciendo bien, en este caso, el gobierno del Estado contra el que ellos se quejan. Aunque como se los dije con toda claridad, eso jueces que fueron electos por listas, obviamente no tienen las capacidades para dar justicia en este país”.
"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]