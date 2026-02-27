Atizapán de Zaragoza, Mex.- El expresidente municipal y actual regidor en esta demarcación, Carlos Madrazo Limón, fue grabado por manifestantes en la Zona Esmeralda, quien presuntamente actuó de forma prepotente con elementos de la Guardia Nacional para pedir que permitieran el tránsito de vehículos.

En sus redes sociales, el actual edil de extracción panista, aseguró que intentó mediar entre la ciudadanía inconforme por no poder avanzar sobre la Avenida Jorge Jiménez Cantú, donde familiares de Renata Palmer se concentraron para exigir que Rodolfo “N”, alias "El Wero Bisnero", sea investigado por feminicidio y no por homicidio.

Al exalcalde y también exdiputado federal y exsenador de la República, reclamó a los uniformados de la Guardia Nacional "yo soy autoridad municipal”, en un fragmento de video que circula en las redes sociales.

𝗥𝗘𝗚𝗜𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 #𝗔𝗧𝗜𝗭𝗔𝗣𝗔́𝗡 𝗔𝗚𝗥𝗘𝗗𝗘 𝗔 𝗠𝗨𝗝𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗢𝗧𝗘𝗦𝗧𝗔



El regidor Carlos Madrazo, del @pan_edomex, intentó retirar un bloqueo en Av. Dr. Jorge Jiménez Cantú y terminó confrontando a mujeres que exigían justicia por el feminicidio de Renata… pic.twitter.com/lFdtkdkWn6 — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 27, 2026

Al exponer su versión de los hechos, Madrazo Limón afirmó que su intención fue mediar al ser servidor público y vecino de la Zona Esmeralda, para pedir a los manifestantes que liberaran al menos un carril para permitir el avance de vehículos.

En su narración, Carlos Madrazo sostuvo que llegaron elementos de la Guardia Nacional para sacarlo de la manifestación. “Repruebo la actitud de la Guardia Nacional que lo que hace es agredir a los ciudadanos”.

Y agregó que “me parece que la GN no está preparada para atender problemas civiles sino está más bien para combatir a los delincuentes”.

El hoy primer regidor en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza mencionó que no es justo que pague la ciudadanía “por algo que no está haciendo bien, en este caso, el gobierno del Estado contra el que ellos se quejan. Aunque como se los dije con toda claridad, eso jueces que fueron electos por listas, obviamente no tienen las capacidades para dar justicia en este país”.

