Policías de la Ciudad de México detuvieron a dos presuntos integrantes del grupo delictivo la Antiunión de Tepito, en posesión de casi 100 kilogramos de marihuana y una bolsa con crystal, dentro de una vecindad en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Alberto Sánchez Velázquez, de 30 años y Luis Miguel Sáenz Arias, de 35.

Los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina asignados a la zona, realizaban trabajos de vigilancia en la colonia Morelos cuando dieron cuenta que en el área común de una vecindad dos sujetos contaban paquetes con aparente droga.

Caen dos presuntos miembros de la Antiunión de Tepito; aseguraron casi 100 kilos de marihuana en Venustiano Carranza. Foto: Especial

Los policías se acercaron a la pareja de sospechosos y les aseguraron 92 bolsas con aproximadamente un kilogramo de marihuana, las cuales estaban cerradas al vacío, además de un paquete con casi un kilo de crystal.

Los dos supuestos integrantes de la Antiunión de Tepito fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que Jesús Alberto cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo.

