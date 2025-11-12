Culiacán, Sin.- La Senadora de Morena, Imelda Castro Castro fue denunciada ante el Instituto Estatal Electoral por incurrir en actos anticipados de campaña, promoción de su personalidad y por uso indebido de recursos públicos.

Wendy Barajas Cortés, presidenta del comité estatal del Partido Acción Nacional presentó la queja formal, por considerar que en Sinaloa nadie debe creer que esta por encima de la ley, por lo que consideró que Morena confunde el servicio público con la promoción personal de sus actores.

La dirigente panista, esgrimió que mientras los ciudadanos enfrentan la inseguridad, el desempleo y la falta de apoyos, la senadora de la República, Castro Castro, gasta recursos en la promoción de su imagen política.

Barajas Cortes, entregó la denuncia respectiva acompañada de diversas evidencias, como fotografías, videos que documentan más de cien bardas, 120 eventos y ciento de publicaciones utilizadas para posesionar su nombre e imagen de legisladora morenista, lo que se considera una campaña anticipada rumbo a la gobernatura del estado en 2027.

La líder estatal de Acción Nacional solicitó al órgano electoral estatal aplique de inmediato medidas cautelares, con carácter de urgente, para que la Senadora, Imelda Castro, retire toda la publicidad y material unitario y suspenda sus actos públicos.

Subrayó que no van a permitir que Morena pretenda adelantar los tiempos electorales, usando el poder como plataforma de propaganda, lo que implica una falta de ética política y una violación directa a la ley en material.

