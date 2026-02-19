La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron retrasos y detenciones en distintas líneas de la red, a través de redes sociales, donde señalaron tiempos de espera prolongados, trenes detenidos y presunta falta de información.

En la Línea 12, los pasajeros denunciaron demoras constantes en el servicio y que no avanzaban los trenes: “Y en la línea 12 también ya la deberían de poner diario también, aunque salgamos mas temprano y mas temprano, los de la línea 12 se tardan mas y mas”, escribió un usuario, mientras que otro cuestionó: “¿Que pasa en L12? No avanzan los trenes.”

El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 12, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.”

En la Línea A, los usuarios reportaron trenes detenidos por varios minutos, particularmente en estaciones como Guelatao y La Paz con tiempos de espera de hasta 10 minutos: “Que pasa en la línea A informen ya llevamos 10 min detenidos en metro Guelatao que pasa”, señaló un pasajero; otro agregó: “Sí hay servicio o no en línea A? El tren en la Paz lleva 10 minutos jugando con las puertas. Finge que no puede cerrar pero la gente no es tanta como para estorbar las puertas”.

Por su parte, el STC indicó: “Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea A, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes.”

En la Línea 3, con dirección a Indios Verdes, también se registraron detenciones de más de 10 minutos entre estaciones: “Con dirección a INDIOS VERDES llevamos detenidos más de 10 minutos en DIVISIÓN DEL NORTE!”, expresó un usuario; otro añadió: “Tren detenido en línea 3, entre Eugenia y div del nte”, evidenciando afectaciones en ese tramo.

Para la Línea 7, pasajeros señalaron que los trenes permanecieron detenidos alrededor de 10 minutos en estaciones como San Antonio y acusaron presuntas maniobras para generar saturación: “Avancen ya la línea 7 NO HAY ALTA AFLUENCIA, hay hasta lugares. Pero ustedes ya empezaron a hacer base en Tacuba para generar alta afluencia”, reclamó un usuario; otro reportó: “L7 totalmente detenido en San Antonio (10) min”.

En la Línea 1, los usuarios cuestionaron la alta demanda pese a su reciente remodelación: “Línea 1, recién remodelada y ya con afluencia alta??”, escribió un pasajero, otro comentó: “si ya hasta se junto la gente en Balderas, línea 1 dirección observatorio,”, al referirse a la acumulación de personas en andenes.

En la Línea 2, también hubo inconformidades sobre la operación del servicio. “Línea 2 Tacuba hacia Taxqueña, cero afluencia alta...”, señaló un usuario.

