La Policía de la Ciudad de México capturó a Pedro “N”, alias “El Chelas”, y a Rafael “N”, señalados como parte del Cartel 2 de Abril, vinculado con la Fuerza Anti Unión, acusados de extorsionar a comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que policías realizaban vigilancia cuando se percataron de que en la esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Hidalgo, en la colonia Centro, dos sujetos agredían verbalmente a un comerciante en la vía pública.

Los oficiales se acercaron al vendedor, quien refirió que los dos hombres le exigieron una cuota semanal para poder vender en el lugar.

Lee también Vuelca tráiler con toneladas de piña en la México-Puebla; caos vial en Valle de Chalco

Por lo anterior, los efectivos de la SSC marcaron el alto a los sospechosos y tras una revisión les hallaron 10 identificaciones, dinero en efectivo, un radio de frecuencia cerrada, un teléfono celular y una bicicleta eléctrica.

Los sujetos de 51 y 71 años de edad fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

De acuerdo con la SSC, Rafael “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de lesiones, mientras que Pedro “N” cuenta con una carpeta de investigación por despojo, y ambos están relacionados con extorsiones en las inmediaciones del Mercado 2 de Abril.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL