Autoridades federales detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a Diego Altamirano Vilchis, de 21 años, y a su hermano Derek Abraham, alias Duro, de 23, quienes se dedicaban al narcomenudeo y forman parte de la organización delictiva Fuerza Anti-Unión que mantiene disputa con La Unión Tepito.

El gabinete de seguridad señaló que los efectivos ejecutaron órdenes de cateo y los detuvieron en posesión de dosis de droga, también les aseguraron seis teléfonos celulares e identificaciones.

Detalló que derivado del seguimiento a un grupo delictivo por narcomenudeo en la Ciudad de México, los elementos realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar los inmuebles relacionados con la organización criminal e implementaron vigilancias fijas y móviles.

Esto, para recabar datos de prueba que fueron entregados a un juez de Control, quien otorgó los mandamientos para intervenir los domicilios. De esa forma se realizó un despliegue operativo y se ejecutaron los cateos.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

Antecedentes

En julio de este año fue arrestado Marcos García alias El Barbas, integrante de la Anti-Unión Tepito.

La detención ocurrió gracias a trabajos de investigación e inteligencia en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la que se tuvo conocimiento de un posible punto de venta de narcóticos. Elementos de la SSC implementaron un punto fijo de vigilancia en la colonia Progreso Atizapán.

Durante un recorrido de vigilancia en el cruce de las calles Chihuahua y Veracruz, los uniformados localizaron a El Barbas cuando manipulaba varias bolsas de plástico pequeñas.

Los efectivos se acercaron al sujeto para una revisión preventiva y hallaron 66 bolsas de plástico con posible marihuana, una bolsa más con la misma hierba a granel y 28 bolsas con una sustancia similar a la cocaína.

También encontraron 44 envoltorios de papel color rosa con una sustancia cristalina similar a la metanfetamina, un arma de fuego con cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo, un teléfono celular y una cangurera color dorado.

En esa ocasión la SSC señaló que tras un cruce de información se pudo determinar que El Barbas cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2010 por el uso indebido de documento de identificación de vehículos automotores.