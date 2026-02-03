Autoridades federales detuvieron en Sinaloa a 16 hombres, aseguraron armas de fuego, dosis de droga y vehículos, también inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas.

En un primer evento, en Culiacán, los efectivos atendieron un reporte sobre la presencia de sujetos armados en la colonia Hacienda del Valle, al llegar al sitio, arrestaron a tres personas en posesión de armas de fuego.

Al ampliar los recorridos de seguridad detuvieron a tres personas más, relacionadas con una célula delictiva. En estas acciones se aseguraron cinco armas largas, tres armas cortas, 24 cargadores, 697 cartuchos, un lanzagranadas y dos vehículos.

En otra acción, en el mismo municipio, en la localidad de Santa Loreto, al efectuar recorridos de seguridad, fueron capturados tres hombres y se aseguraron tres armas largas, dos cascos balísticos, seis cargadores, 49 dosis de marihuana, dos bolsas de cristal y un chaleco táctico.

También, en Culiacán, en los poblados Los Sabinitos, Lo de Tomás y El Platanar, los uniformados localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, donde se aseguraron dos mil 810 litros de sustancias químicas.

En Navolato, en el poblado Las Trancas, fueron arrestadas seis personas, les aseguraron nueve armas largas, 26 cargadores, ocho chalecos tácticos, siete pares de placas balísticas, cinco vehículos, tres de ellos con reporte de robo y dos motocicletas.

En seguimiento a trabajos de inteligencia e investigación, se realizó un despliegue coordinado en Culiacán, donde fue detenido uno de los responsables de una agresión a legisladores locales, ocurrida el pasado 28 de enero.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

