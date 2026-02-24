El ecosistema fintech en México alcanzó las 795 startups en operación al cierre de 2025, en lo que ya es una fase clara de consolidación y madurez del sector, de acuerdo con el Finnovista Fintech Radar México 2026.

Según el documento, el crecimiento dejó atrás la etapa explosiva de años anteriores y ahora se mueve con paso más firme: la tasa de mortalidad es de apenas 5%, mientras que siete de cada 10 empresas superan los cinco años de operación.

El informe señala que el mercado atraviesa un ciclo de estabilización estructural, donde la prioridad ya no es inundar el mapa con nuevas ideas, sino escalar modelos probados, fortalecer infraestructura y alcanzar rentabilidad sostenible.

Recordó que en 2020, había 443 fintech locales; para 2025 la cifra llegó a 795, pero el ritmo de expansión se moderó y dio paso a una competencia más sofisticada.

Por verticales, el segmento de préstamos se mantiene como el dominante con 170 jugadores locales, seguido por pagos y remesas con 170, mientras que categorías como digital banking suman 125, mientras que infraestructura contabiliza 120. Esta última es identificada como la de mayor tracción estratégica, impulsada por la automatización y la adopción de modelos basados en inteligencia artificial.

El radar también contabiliza 316 fintech extranjeras con operaciones en el país, lo que significa que 72% del ecosistema es local y 28% foráneo.

Las compañías internacionales tienen mayor presencia en infraestructura tecnológica y pagos, mientras que las mexicanas dominan el crédito, donde superan ampliamente a las extranjeras (170 frente a 35).

La inteligencia artificial dejó de ser promesa y se convirtió en estándar competitivo, pues 77% de las fintech ya utiliza IA en sus procesos, frente al 60% registrado un año antes, y 27% opera bajo un modelo “AI-First”.

El documento señala que el impacto es tangible, pues se reportan reducciones cercanas a 50% en costos operativos y tiempos de atención, así como incrementos promedio de 34.2% en ingresos derivados de su implementación.

En materia de colaboración, 80% de las fintech ya trabaja o busca trabajar con la banca tradicional, en un modelo que privilegia la integración tecnológica sobre la competencia frontal. Sin embargo, el reporte advierte que la burocracia y los tiempos de respuesta siguen siendo el principal obstáculo para concretar alianzas.

El estudio también anticipa un repunte en el empleo especializado, ya que cuatro verticales, proyectan más de 6 mil nuevos puestos en el primer semestre de 2026, lo que representaría 70% de la oferta laboral del sector.

En inversión, el capital de riesgo muestra señales de recuperación, pero con mayor selectividad.

Detalló que los fondos privilegian fintech con tracción comprobada, métricas sólidas y capacidad real de escalar, en un entorno donde la narrativa ya no basta y la ejecución pesa más que el discurso.

