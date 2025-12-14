A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, la mortalidad infantil ha aumentado significativamente (16.4%), mientras persisten las carencias en diversos rubros, especialmente en servicios de salud, reveló el informe: ¿Cómo vamos con la primera infancia?

El documento elaborado por Early Institute y SIPI México, destaca que, si bien la pobreza infantil ha disminuido en 20% a nivel nacional entre 2018 y 2024, las carencias sociales, especialmente en el acceso a servicios de salud, han aumentado. Además, la vulnerabilidad por carencias sociales creció 25% en el mismo periodo.

En tanto, uno de los hallazgos más alarmantes es el aumento de la mortalidad infantil en 16.4% a nivel nacional entre 2022 y 2023, por lo que expertos señalan la necesidad de fortalecer los servicios de salud y garantizar el acceso a la atención médica de calidad para los más pequeños.

En conferencia de prensa, el maestro Cándido Pérez Hernández y la investigadora y economista Renata Díaz-Barreiro Castro, en su calidad de voceros de Early Institute, coincidieron en que también en educación inicial los avances son insuficientes y las desigualdades, territorialmente hablando, se han ensanchado.

Durante su exposición inicial, los especialistas subrayaron que el país ha logrado avances para la primera infancia; “sin embargo, los beneficios no llegan a todas y todos por igual”. Las brechas territoriales y sociales siguen marcando el destino de millones de niñas y niños desde la primera infancia.

Una conclusión central que arrojan los datos estadísticos presentados hoy muestra que el progreso existe, pero no es homogéneo ni equitativo: el punto de partida aún depende del lugar, condición económica, comunidad, en la que naces, lo cual es una situación delicada, ya que “las niñas y los niños no pueden esperar” resultados a mediano y largo plazo, remarcó Cándido Pérez.

Este informe advierte que, sin equidad, los avances no se traducen en justicia ni bienestar duradero: “Si bien la educación inicial ha aumentado en 5.9% a nivel nacional entre 2022 y 2023, el acceso sigue siendo limitado y desigual. Las desigualdades territoriales persisten, con el sur de México rezagado en el bienestar de la primera infancia”, citaron los expertos.

Sin embargo, los cinco principales estados en donde se incrementó el rezago de acceso de niñas y niños a educación inicial son: Querétaro (-13%) ; Chiapas (-11.1%); Quintana Roo (-9.1%); Michoacán (-6.4%) y Tlaxcala (-5.7%).

En el periodo 2022-2023 y 2023-2024 a nivel nacional, la educación preescolar aumentó 1.1%. No obstante, los estados donde mayor rezago se registró en el mismo periodo son los siguientes: Yucatán (-21.2%); Quintana Roo (-10%); Nuevo León (-9.1%); Puebla (-6.7%) y Guerrero (-6.4%).

En materia de cuidado inadecuado y violencia, se identificó un aumento en el hogar, que creció un 13.6% entre 2022 y 2023, mientras de manera general la violencia contra la infancia persiste, lo que subraya la necesidad de promover una crianza positiva y respetuosa.

En materia de carpetas de investigación por delitos cometidos en contra de niñas y niños de 0 a 4 años en el periodo 2022-2023, se registró un aumento considerable. Los estados de mayor incremento fueron: Oaxaca (1127%); Campeche (534%); Aguascalientes (181%); Baja California (68%) y Colima (50%).

La economista Díaz Barreiro dijo que es urgente ampliar cobertura de programas sociales a todas las niñas y niños de 0 a 5 años en situación de pobreza y pobreza extrema para combatir la acumulación de carencias, a través de una estrategia de focalización territorial y de la ampliación de fuentes de captación (registros civiles, escolares y de salud).

Agregó que es necesario complementar programas sociales para garantizar acceso a derechos sociales (educación, cuidado, alimentación, etc.) de niñas y niños de 0 a 5 años especialmente vulnerables: hogares indígenas, personas con discapacidad, migrantes.

Un dato que llama la atención, explicaron los investigadores de Early Institute, es el tema de la mortalidad infantil, que en cinco años aumentó 16:4% En ese periodo, la tasa de mortalidad de menores de 5 años por cada mil nacidos vivos aumentó de 13.8 a 16 casos.