La caída del empleo y las irrupciones en el comercio internacional trajeron consigo mayor pobreza laboral en algunas zonas del país, mencionan especialistas a EL UNIVERSAL.

Al evaluar 39 ciudades del país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que 17 tuvieron un incremento de la población en pobreza laboral, ya que el ingreso por su trabajo fue insuficiente para adquirir la canasta alimentaria de los integrantes del hogar.

Destaca el caso del puerto de Veracruz, donde la población en esta situación aumentó 1.7 puntos porcentuales para ubicarse en 36.3% entre julio y septiembre, su nivel más alto en dos años.

Esta información excluye las severas lluvias de la primera quincena de octubre en 40 municipios del estado, que provocaron cuantiosas pérdidas materiales en los sectores agrícola, ganadero y comercial.

La pobreza laboral en Tampico, Tamaulipas, donde también hubo lluvias intensas en octubre, se incrementó 1.9 puntos porcentuales para llegar a 34.5% entre julio y septiembre, ligó dos trimestres al alza y alcanzó su mayor registro desde principios de 2024.

Ambas ciudades tienen una vocación muy dependiente de la industria y el comercio internacional, en especial con Estados Unidos, por lo que se podría inferir que el menor dinamismo de estas actividades entre julio y septiembre tuvo un efecto negativo a nivel local en el empleo, haciendo que repunte la pobreza laboral, explica José Nabor Cruz Marcelo, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En el caso particular de Tampico, se sabe que es una ciudad donde la gran masa de trabajadores está asociada a las actividades portuarias, pues cuando se reduce esa actividad, de alguna manera afecta la contratación de personal, bajando el agregado del ingreso por trabajo y eso es lo que podría haber disparado la pobreza laboral en esta ciudad”, agrega en entrevista con esta casa editorial.

A escala nacional, la pobreza laboral apenas bajó de 35.1% a 34.3% por la desaceleración económica y el debilitamiento del mercado de trabajo, lo que hizo que el problema creciera en varias ciudades, comenta el también exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), institución que media la pobreza antes de transferir esa responsabilidad al Inegi.

Esta cifra implica que alrededor de 44.9 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar con su ingreso laboral.

Además de Veracruz y Tampico, otras urbes que reportaron más pobreza laboral fueron Toluca, donde se elevó 3.7 puntos porcentuales; Ciudad Juárez, 3.2; Durango, 1.9; Torreón y Tepic, 1.3 en cada caso; Campeche, Morelia y Guadalajara, 1.1 respectivamente, así como Aguascalientes, Pachuca, Cancún, Chihuahua y Reynosa, con alzas menores a una unidad.

Toluca tiene cierto grado de producción industrial, pero los servicios también participan de manera importante en esta ciudad, por lo que pudo haber una reducción en las actividades restauranteras, de transporte y hotelería, que son las que tradicionalmente cuentan con mayor peso en el sector terciario, lo que pudo haber contribuido al incremento de la pobreza laboral, estima Cruz Marcelo.

Productores de aguacate y limón

En el caso de Ciudad Juárez, al igual que otras localidades del norte, en los últimos meses hubo irregularidades en el comercio exterior industrial entre México y Estados Unidos, lo que podría haber afectado al empleo e ingreso familiar, argumenta el académico.

Gráfica: Elaboración propia

En otras ciudades como Morelia y Guadalajara afecta que haya un freno de las actividades económicas, como lo ocurrido con los productores de aguacate y limón en municipios de Michoacán.

“Me parece que esos eventos [paros de productores] de manera indirecta han perjudicado el flujo de actividades en la capital de Michoacán, y eso es lo que estaría generando incrementos en pobreza laboral”, añade el también doctor en Economía por la UNAM.

En su opinión, siempre las capitales de las entidades son afectadas, pues conjugan no sólo las actividades relacionadas con los servicios, sino también son flujo o vía de paso para el comercio fuera de las mismas.

Difícil perspectiva

La desaceleración económica y el deterioro del mercado laboral seguirá impactando en la pobreza durante los últimos meses de 2025, pues también preocupa el incremento que pueda registrar el costo de la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano al cierre de año, que va a limitar el poder adquisitivo de los trabajadores de bajo ingreso, indica el también profesor en el Posgrado de Economía de la Máxima Casa de Estudios.

Recuerda que en diciembre de cada año se registra un importante recorte de personal, que también va a impactar en la pobreza.

En estos días estará por definirse el aumento a los salarios mínimos que seguramente pegará en el ánimo de los empleadores y será un factor que incidirá sobre mantener una línea de personal contratado o reducirlo, concluye el exsecretario ejecutivo del Coneval.

Para el consultor Carlos Ramírez, el débil desempeño del mercado y un menor ritmo de crecimiento salarial impactaron en la pobreza laboral durante el tercer trimestre.

“Tanto pobreza como ingresos laborales per cápita y masa salarial retrocedieron de sus niveles mínimos de hace un año”, señala el también expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.