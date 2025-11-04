El diputado morenista Pedro Haces Barba se reunió ayer con productores de aguacate y limón de Michoacán para pedirles que no cierren sus empresas y sigan produciendo.

"Estuvieron representantes de los gremios del aguacate y del limón, y platiqué con ellos para que sigamos armonizando los factores de la producción, para que no cierren las empresas, es muy importante todo lo que produce Michoacán, y les pedí que tengan fe en nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo.

El legislador de Morena señaló que en el Plan Michoacán, presentado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, los productores tienen un papel importante.

"El empresariado juega un papel muy importante, que no le tengan miedo a la situación, que no cierren las empresas, esa es la labor que tenemos que hacer nosotros para que no haya desempleo para que la gente siga ocupada trabajando", expresó.

Dijo que es lamentable la situación que vive Michoacán actualmente, “pero que no se le culpe a la Presidenta de la República, por un suceso así, cuando ella no tiene que ver en una situación que pasó”.

“El Gobierno de la República está trabajando y nosotros hoy estuvimos platicando con los diputados federales de Michoacán, para que denuncien a los que no estén dentro de la ley y que apoyen en lo que está pasando”, dijo.

