Jesús Gilberto Domínguez, el parasurfista que alienta a los niños con discapacidad a ser atletas

Una de las principales actividades en los destinos turísticos de Baja California Sur es el surf, actividad que cautiva por su adrenalina y espectacularidad. La gran cualidad de esta disciplina es que cualquiera lo puede practicar; así lo demuestra Jesús Gilberto Domínguez, parasurfer mexicano, quien busca alentar a niños y jóvenes que padecen alguna discapacidad a experimentar en esta disciplina.

“El objetivo es alentar a los jóvenes, a niños, a que se animen, que no pasa nada. Una discapacidad en ningún momento va a ser un impedimento, o va a ser el cierre de nuestra vida para no cumplir lo que anhelamos”, comentó el originario de La Paz, Baja California Sur.

“Estaría padre que más jóvenes, niños con algún tipo de discapacidad practiquen algún deporte, para que de esa manera desarrollen otras capacidades y sean personas más independientes. Tener una discapacidad no te impide que puedas hacer lo que deseas; hay que buscar la manera de cómo adaptarnos a las cualidades que tenemos, como cualquier otra persona”.

Domínguez pertenece a la selección nacional y esa faceta fue la que le abrió el camino al surf adaptado, donde ya comenzó a cosechar buenos resultados, como sucedió en el torneo ISA World Para Surfing Championship 2023, en Huntington Beach.

“En 2023 se dio la oportunidad de participar en el Campeonato Mundial en Huntington Beach, para ser la primera competencia nos fue bastante bien”, mencionó el deportista.