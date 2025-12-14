El parasurf, un deporte que crece y busca visibilidad

En la pasada edición del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025, Jesús Gilberto Domínguez Aguilar, de 27 años, y la jovencita Andrea Rubí García Espinoza, de 10, se robaron los aplausos, luego de realizar la primera exhibición del parasurfing.

“Me siento muy feliz que tanto la Asociación de Surfing de Baja California Sur, como Surf Open League den esa posibilidad, den la apertura para que el mundo vea que hay otro lado, que no solamente está el deporte convencional, también hay personas que, a pesar de que tienen una dificultad, lo practican”, dijo Domínguez. “Me sentí muy alegre y me divertí, me sentí muy feliz de que me estaban echando porras”, dijo la pequeña Andrea García, proveniente de Huatulco, Oaxaca.

El también paranadador explicó que una de los motivos que lo llevaron a participar en Cerritos es para motivar el crecimiento de su disciplina: “La idea principal es que aquí en Baja California Sur crezca el deporte adaptado, y más el parasurf, que es algo que nos gusta”, manifestó. El competidor de 27 años, quien ya piensa en los Parapanamericanos de Lima 2027 y los Paralímpicos de Los Ángeles 2028 en la natación adaptada, destacó la fortaleza de los atletas con discapacidad.

“En épocas anteriores se tenía el estereotipo de que somos personas muy frágiles. Y hoy en día se está demostrando que también tenemos capacidades, fuerza y las ganas de hacer las cosas”, finalizó el parasurfista.