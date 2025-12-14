Andrea García, la niña que sueña con estar en Mundial de Parasurfing

Más Información

La meta es clara. Para la pequeña Andrea García, originaria de Huatulco, Oaxaca, el objetivo es trabajar duro para colocarse en el futuro en los Campeonatos Mundiales del Parasurfing, dejando claro que para ella los límites no existen.

“Sueño con ir los Mundiales de Parasurf”, confesó la niña de 10 años, quien no oculta su ilusión de representar a México: “Mis papás me dicen que le eche muchas ganas y que me divierta”, agregó, luego de participar en el heat de exhibición de la pasada edición del Corona Cero Surf Open Cerritos 2025.

“Los límites los tenemos más en la mente, tienes toda la capacidad, la aptitud para superar los miedos, todos tenemos miedos constantes”, confesó Fabiola Bautista, fisioterapeuta y entrenadora de la pequeña, quien puso como ejemplo la resiliencia de Andrea.

“Los límites son mentales, una discapacidad te pone un reto, pero cuando tienes la parte mental, el apoyo familiar y de amigos, no hay un obstáculo más complicado que la mente; cualquier sueño que tengan, trabajen por ello”, agregó la entrenadora.

