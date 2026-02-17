El sector de tecnología financiera (fintech) en México atraviesa una etapa de expansión y consolidación. A casi una década del arranque formal del ecosistema organizado, las empresas de este rubro no solo han incrementado su presencia en el mercado, sino que han ampliado su base de usuarios, diversificado productos y fortalecido su relación con el marco regulatorio.

En ese contexto, el próximo 26 de febrero se realizará la tercera edición del FinTech México Festival. El Papalote Museo del Niño será sede del encuentro que reunirá a más de 3 mil personas líderes del sector, inversionistas, autoridades y tomadores de decisión para discutir la hoja de ruta de las finanzas digitales en México y América Latina.

“Llegamos en el mejor momento de la historia del sector fintech, no hay duda. Tenemos las dos partes: empresas internacionales llegando a México con muchísima fuerza y tenemos empresas hechas en México y en Latinoamérica que están creciendo también muchísimo”, dijo en entrevista el Presidente del Consejo Directivo de Fintech México, Felipe Vallejo.

Vallejo recordó que, tras la publicación de la Ley Fintech en el país, en 2018, existían dudas sobre la capacidad de las empresas para operar bajo un marco regulatorio más exigente. Sin embargo, señaló que las compañías han demostrado que pueden cumplir con la carga normativa y, al mismo tiempo, ganar participación de mercado.

Indicó que cada vez más firmas buscan licencias de mayor robustez y amplían su oferta de servicios financieros regulados.

El directivo sostuvo que el sector ha alcanzado un nivel de madurez, donde las empresas del ecosistema han fortalecido procesos internos, gobierno corporativo y estructuras regulatorias, sin abandonar su enfoque tecnológico.

“Hoy vemos empresas consolidadas, con reglas claras, con procesos definidos y con mayor robustez regulatoria”, afirmó.

IMPULSO A LA INCLUSIÓN FINANCIERA

En términos de inclusión financiera, Vallejo destacó que 25% de los clientes que llegan a una compañía fintech, abren ahí su primera cuenta financiera. De ese universo, aproximadamente la mitad corresponde a personas que habían estado previamente fuera del sistema financiero formal, y la otra mitad corresponde a jóvenes cuyo primer contacto con los servicios financieros se da a través de plataformas digitales.

El avance también se ha reflejado en el ahorro y la inversión. De acuerdo con Vallejo, los productos digitales impulsados por el segmento fintech contribuyeron a incrementar el número de ahorradores en instrumentos de inversión, que pasó de alrededor de 6 millones a 12 millones de personas. Estimó que actualmente la cifra podría ubicarse entre 13 y 14 millones. Atribuyó este crecimiento a productos más intuitivos, mayor transparencia en tasas y esquemas que permiten al usuario aprender utilizando directamente la plataforma.

Vallejo consideró que, por número de usuarios y perfil tecnológico, las fintech pueden convertirse en un aliado estratégico en la agenda de digitalización del país. Subrayó que estas empresas nacieron como compañías tecnológicas que ofrecen servicios financieros, lo que coloca la digitalización en el centro de su modelo de negocio.

Entre los retos del sector, identificó dos principales. El primero, comunicar con mayor claridad el tamaño y la consolidación que ha alcanzado la industria. Recordó que Fintech México inició con cinco empresas fundadoras y actualmente agrupa a cerca de 200 compañías. Más de 12 de ellas cuentan con valuaciones superiores a mil millones de dólares y al menos cinco superan en valor a instituciones financieras tradicionales en el país.

El segundo reto es armonizar la visión del sector con la agenda del gobierno federal, particularmente en materia de digitalización, inclusión y financiamiento a pymes.

“Si armonizamos la visión fintech con la agenda del gobierno federal, podría ser muy potente para los objetivos del Plan México”, señaló.

ENCUENTRO CLAVE

El Fintech México Festival 2026 se realizará el próximo 26 de febrero y será el evento principal de la Fintech México Week, una agenda que durante varios días concentra actividades, foros y encuentros en distintos puntos de la república mexicana, con la participación de emprendedores, instituciones financieras, autoridades regulatorias, corporativos, inversionistas y representantes del ecosistema.

Entre los participantes confirmados al Fintech México Festival 2026 resalta el Exdirector del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Agustín Carstens, así como el Vicepresidente y Director Global de Políticas Públicas en Nubank y expresidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto.

También participará Morgan Housel, autor del best seller ‘The Psychology of Money’. El encuentro reunirá además a directores generales de empresas fintech y representantes del ecosistema tecnológico.

Vallejo indicó que se prevé la presencia de autoridades financieras, entre ellas representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Secretaría de Hacienda, cuyos nombres serán confirmados en los próximos días.

Como parte de la ampliación del sector fintech en México, Vallejo señaló que la asociación trabaja en el fortalecimiento de afiliados en otras ciudades como Monterrey y Guadalajara, y en la creación de capítulos regionales que permitan agrupar a fintech establecidas fuera de la capital.

Sobre el desarrollo profesional y el emprendimiento, Vallejo envió un mensaje a estudiantes y profesionales interesados en el sector. Señaló que las fintech requieren perfiles diversos, incluidos contadores, abogados, ingenieros y especialistas en tecnología. Indicó que, en promedio, los salarios en el sector pueden ser tres o cuatro veces superiores al promedio nacional, dependiendo del perfil y la especialización.

Añadió que, más allá de la remuneración, el atractivo radica en la posibilidad de participar en la expansión de servicios financieros digitales en un país con brechas relevantes en inclusión y uso de efectivo.

Además, consideró que el sector ofrece oportunidades tanto para quienes buscan emprender como para quienes desean integrarse a empresas ya consolidadas.