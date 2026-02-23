Asus 76 años de edad, Raúl López comentó que no puede conseguir trabajo tan fácil en la capital como cuando era joven.“Es cada vez más difícil porque conforme pasan los años y uno se hace más viejo, la vejez a uno lo hace ver como menos útil y menos necesario, se limitan mucho las oportunidades”, afirmó.

En los últimos 12 años, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) ha recibido 104 denuncias por discriminación laboral —presentadas por personas de entre 30 y 80 años— por despidos injustificados y negativas de contratación debido a prejuicios de la edad. El consejo busca visibilizar este fenómeno, del que poco se habla, para atenderlo, indicó la presidenta del organismo, Geraldina González.

Explicó que este fenómeno se llama edadismo, que consiste en valorar que la personas van perdiendo capacidades conforme van creciendo.

Detalló que 78% de quienes acusaron discriminación tienen entre 50 y 69 años, mientras que el resto se concentra entre los 30 y los 49, y de 70 a 80 años.

Del total, 50% de las denuncias fueron realizadas por hombres y 50% por mujeres; González dijo que este tipo de discriminación afecta a ambos sexos por igual.

“Hicimos un análisis de nuestros expedientes de discriminación asociados a condiciones de salud y descubrimos que muchos de los casos pasan por edades de transición hormonal (...), también empezar a visibilizar la andropausia, porque de menopausia poco se habla, pero pues hay algo”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Geraldina González abundó que la andropausia es principalmente la pérdida de testosterona en hombres de 40 años en adelante, y la menopausia, ausencia de estrógeno en las mujeres.

Mencionó que los actos de discriminación se deben a síntomas derivados de la andropausia, como la irritabilidad, enojo, ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse, disminución del líbido, disfunción eréctil, aumento de peso o pérdida de masa muscular. En la menopausia se han identificado 34 síntomas distintos.

La presidenta del Copred indicó que esto no sólo afecta a las personas en el ámbito laboral, sino que desencadena problemas en las relaciones personales y emocionales, como depresión y/o ansiedad.

“Es importante decir que si se corre, despide a las personas o no se les contrata por el edadismo se está perdiendo el talento, la experiencia. Yo creo que hay que recordárselo a los empleadores”, dijo.

Especificó que estas denuncias no se realizan argumentando discriminación por edadismo, menopausia o andropausia, sino que el expediente es abierto como discriminación laboral, hasta que se identifica que se trata de este fenómeno, que consiste en el prejuicio por la edad.

Según la encuesta Edadismo y andropausia en el entorno laboral, presentada el pasado lunes por el Copred, una de cada cuatro personas encuestadas en la Ciudad de México se ha sentido discriminada por la edad.

De las 900 personas encuestadas en total, con edades de 24 a 60 años, 72% indicó que en sus entornos laborales no se toma en cuenta la experiencia de las personas mayores.

También se consigna que una de cada tres personas considera que la discriminación por edad sí es un problema en el trabajo, más al tener de 40 a 49 años.

La presidenta del Copred refirió que una vez teniendo la encuesta se trabajará con los empleadores para que permitan la adaptación de los horarios, el home office, reemplazo hormonal, entre otros.

Sobre los expedientes abiertos por discriminación laboral, dijo que pasan por una etapa de investigación, opinión jurídica no vinculante e inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE), que pueden culminar en sanciones económicas.

Raúl López dijo que “desde que uno anda en busca, te dicen hasta tal edad, no es fácil a esta edad para las empresas, entonces uno busca trabajos informales”.