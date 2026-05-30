La Secretaría de Educación Pública (SEP) avanzó en los preparativos para la Copa Mundial FIFA 2026 al expedir la segunda etapa de cédulas profesionales temporales para personal médico internacional que acompañará a las selecciones participantes en México.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que en esta fase se acreditó a especialistas de la salud adscritos a las selecciones de Uzbekistán, España, Uruguay, Japón, Colombia, Suecia, Costa Rica, República Checa, Túnez, Sudáfrica, Irlanda y Corea del Sur.

Explicó que tras concluir en marzo el proceso de acreditación para los equipos que disputaron el repechaje, la Dirección General de Profesiones formalizó ahora la entrega de las licencias provisionales para los médicos que participarán durante la fase de grupos y eliminación del torneo.

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Delgado destacó que el mecanismo se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Salud y la representación de México para el Mundial 2026, con el objetivo de garantizar que los profesionales extranjeros ejerzan bajo los lineamientos sanitarios y educativos vigentes en el país.

Añadió que el equipo médico de Irán recibirá las cédulas temporales una vez que se complete la entrega de la información correspondiente de sus integrantes.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, precisó que las licencias tendrán una vigencia de tres meses, periodo que cubrirá las concentraciones previas, los entrenamientos oficiales, la competencia y los días posteriores a la justa mundialista, programada del 11 de junio al 5 de julio de 2026.

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Recordó que el pasado 25 de marzo se expidieron las primeras cédulas temporales para siete profesionales de la salud pertenecientes a delegaciones de Iraq, Jamaica, República del Congo, Nueva Caledonia, Surinam, Bolivia y al FIFA Match Doctor.

La SEP sostuvo que la emisión de estas credenciales forma parte de la estrategia de modernización administrativa impulsada por el gobierno federal y busca brindar certeza jurídica, seguridad sanitaria y respaldo institucional a las delegaciones que participarán en el Mundial 2026.

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