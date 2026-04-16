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Condado de Fairfax, Virginia. El exvicegobernador de , Justin Fairfax, quien fuera estrella en ascenso del Partido Demócrata hace varios años, antes de que su carrera se viera truncada por acusaciones de agresión sexual, mató a su esposa antes de quitarse la vida, informó la policía este jueves.

Ambos fueron hallados sin vida en su domicilio de Annandale, en el norte de Virginia, después de que el hijo adolescente de la pareja llamara al 911 poco después de la medianoche del jueves, según declaró el jefe de policía del condado de Fairfax, Kevin Davis.

Fairfax y su esposa, la Dra. Cerina Fairfax, que manejaba una clínica dental familiar, estaban en proceso de divorcio, y a Fairfax le habían notificado recientemente la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal, según explicó Davis.

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"Quizá esa fue la gota que derramó el vaso", afirmó el jefe de policía. "Los detectives averiguarán si eso condujo a esta tragedia".

Durante un breve periodo en 2019, Fairfax parecía estar a punto de convertirse en gobernador de Virginia, ya que el gobernador demócrata Ralph Northam se vio envuelto en un escándalo por una foto racista en el anuario de su facultad de medicina que provocó peticiones para que dimitiera.

Pero entonces dos mujeres acusaron a Fairfax de haberlas agredido sexualmente años atrás. Él negó rotundamente las acusaciones.

Vanessa Tyson afirmó que Fairfax —por entonces estudiante de la Facultad de Derecho de Columbia y asistente del candidato demócrata a la vicepresidencia John Edwards— la obligó a practicarle sexo oral en su habitación de hotel durante la Convención Nacional Demócrata celebrada en Boston en 2004. Dos días después de la declaración de Tyson, Meredith Watson acusó a Fairfax de violarla en el año 2000, cuando ambos eran estudiantes en la Universidad de Duke.

The Associated Press no suele revelar los nombres de las personas que afirman ser víctimas de agresiones sexuales, pero ambas mujeres se pronunciaron públicamente. Fairfax afirmó que los encuentros fueron consentidos y rechazó las peticiones de dimisión. Más tarde, Fairfax intentó presentarse a gobernador, según algunos para limpiar su nombre, pero fue rechazado ampliamente por los demócratas de Virginia.

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"Es muy triste para esta comunidad", dijo Davis. "Mucha gente que conoce a la familia Fairfax está conmocionada. Todos estamos conmocionados".

La vicegobernadora de Virginia, Ghazala Hashmi, calificó las muertes de devastadoras.

"Mis pensamientos están con sus hijos, sus seres queridos y sus numerosos amigos", declaró Hashmi en un comunicado. "Al igual que muchos en la Mancomunidad, estoy llena de dolor; espero más información de nuestras fuerzas del orden".

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