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París. El Gobierno francés anunció este jueves que el coste deque sean reutilizables para las menores de 26 años y las mujeres con economía precaria, una medida que entrará en vigor el próximo septiembre y de la que se podrían beneficiar 6,7 millones de personas.

Esta medida estaba contemplada en los (aprobados a finales de 2023), pero no se había hecho aún efectiva.

Los productos de higiene menstrual que podrán ser reembolsados serán los adquiridos en , con la condición de que sean reutilizables, como las copas menstruales, las bragas menstruales o las compresas de tela.

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En un comunicado conjunto, el Ministerio de Sanidad y el de Igualdad entre las mujeres y los hombres dijeron que esta medida busca luchar contra "la pobreza menstrual", en alusión a las mujeres que tienen dificultades para adquirir productos para la regla, además de "apoyar el poder adquisitivo" y "promover los productos ".

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, aseveró que hay que responder "con determinación" para frenar "la pobreza menstrual", mientras que la ministra de Igualdad, Aurore Bergé, consideró que la medida es "una cuestión de salud y dignidad".

Se beneficiarán del reembolso las mujeres menores de 26 años y las que, sin límite de edad, entren en los baremos de precariedad económica que establece la sanidad francesa.

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No es la primera vez que el Gobierno francés toma medidas contra la "pobreza menstrual".

En 2021, en pleno covid-19, las universitarias francesas dispusieron de compresas y tampones para sus periodos menstruales de .

Entonces, la Federación de las Asociaciones Generales de Estudiantes (FAGE) calculó en una encuesta que el 33 % de las personas interrogadas necesitaba una ayuda financiera para comprar esos productos y una de cada diez se veía obligada a fabricarlos ella misma.

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