Washington.- La Casa Blanca evitó confirmar conversaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sobre el supuesto interés del republicano en impulsar al suizo como candidato a próximo secretario general de la ONU.

"No sé si él y el presidente han hablado de eso. No he estado presente en todas sus conversaciones. Sé que hablan con frecuencia y que el presidente siente un gran respeto por Gianni y por lo que ha hecho con la FIFA", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan después de la información publicada por el diario New York Post el martes según la cual Trump estaría promoviendo a Infantino para este puesto.

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La estrecha relación entre Trump e Infantino generó polémica durante el Mundial 2026, especialmente después de que el presidente reconociera haber llamado al máximo dirigente de la FIFA para que se retirara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en los dieciseisavos de final.

Según las fuentes del diario, Trump considera que el dirigente de la FIFA, de 56 años, goza de prestigio internacional y tiene capacidad para unir a distintos sectores.

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Casa Blanca destaca "éxito rotundo" del Mundial para EU

Por su parte, Leavitt se limitó a destacar el "éxito rotundo" que ha supuesto el Mundial de Fútbol para Estados Unidos.

"No solo resultó enormemente beneficiosa para nuestras empresas y economías locales en todo el país, sino que creo que demostró que Estados Unidos es el mejor país del mundo y el presidente está agradecido con Gianni por todos los esfuerzos que tuvo que realizar para hacer realidad ese sueño aquí", subrayó.

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El próximo secretario general de la ONU será elegido este año para suceder al portugués António Guterres, cuyo mandato termina a finales de diciembre, y deberá contar primero con la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos tiene poder de veto, antes de ser confirmado por la Asamblea General.

Durante sus dos periodos en la Casa Blanca, Trump ha mantenido una relación tensa con Naciones Unidas y ha cuestionado el papel de los organismos multilaterales, además de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima, anunciar su salida de la Organización Mundial de la Salud y abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su primer mandato.

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