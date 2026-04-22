El pleno del Senado aprobó dos solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum para que un total de 951 marinos y cadetes viajen a diversas ciudades de Estados Unidos a recibir capacitación y participar en ejercicios militares.

Durante la sesión ordinaria, se aprobó con 97 votos a favor y cinco en contra la solicitud de autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la salida de 415 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país entre el 05 de junio y el 16 de julio de 2023, para participar en el Ejercicio Multinacional de "Flota 250" (FLEETEX250).

Se llevará a cabo del 15 al 30 de junio de 2026, en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, Estados Unidos de América; así como en la "Revista Naval Internacional 250" (INR 250), que se celebrará del 1 al 8 de julio de 2026 en Nueva York, Estados Unidos de América.

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Los 415 elementos de la Armada de México asistirán sin armamento y trasladándose a bordo del buque tipo anfibio ARM «Papaloapan» (A-411) de la Armada de México, zarpe de salida será el 6 de junio de 2026 para retornar al país el 16 de julio de 2026.

536 elementos viajarán con armamento

Por otra parte, el pleno legislativo aprobó 90 votos a favor y cuatro en contra la autorización para que la titular del Ejecutivo Federal permita la salida de 536 elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, con el fin de que participen en el Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2026”, que se llevará a cabo del 06 de junio al 09 de agosto de 2026, en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.

Se indica que los 536 elementos de la Armada de México, viajarán con armamento y equipo táctico, trasladándose a bordo de los Buques ARM «Usumacinta» (A-412) y ARM «Juárez» (POLA-101) de la Armada de México, cuyo zarpe de salida está programada el 6 de junio de 2026 del puerto de la ciudad de Manzanillo, Colima, para retornar al país el 9 de agosto de 2026 en el citado puerto.

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El senador por Morena, Carlos Lomelí, argumentó en tribuna que las solicitudes de permiso “no se trata de un simple trámite sino una responsabilidad constitucional” y agregó que la presencia y participación de las fuerzas armadas fuera del territorio nacional se hace bajo la premisa “colaboración sí, subordinación no” con el gobierno de Estados Unidos.

Indicó que son ejercicios de cooperación naval que tienen un sustento constitucional para fortalecer las capacidades de mando e inteligencia con la finalidad de que nuestros marinos adquieran mejores capacidades.

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