Tras la visita a México del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, quien dijo que las desapariciones de personas son uno de los desafíos “más graves y dolorosos”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno ha reconocido que hay este delito.

En su conferencia mañanera de este jueves 23 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que su gobierno se está ocupando de la seguridad del país.

“Nosotros hemos reconocido que hay un delito desaparición en nuestro país. Tan es así que modificamos leyes; tan es así que lo estamos atendiendo; tan es así que nos ocupa atender a las víctimas y a sus familiares; tan es así que hemos fortalecido la Comisión de Búsqueda.

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Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU (22/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

“Como lo hemos dicho, y se lo comenté ayer al comisionado, el registro de personas desaparecidas se fue construyendo con diversos problemas y lo que estamos haciendo ahora, pues fortalecer ese registro y fortalecer el trabajo de la fiscalías para la búsqueda de las personas desaparecidas. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos estamos ocupando de la seguridad del país, no solo nos preocupa nos ocupamos (...)”, declaró.

Recalcó que está preocupada en atender el tema de las desapariciones, así como otro, en coordinación con los estados.

“Ha habido otros organismos internacionales que hablan de una crisis en México en materia de desapariciones. ¿El gobierno mexicano lo ve así? ¿Hay una crisis en México por este tema?”, se le preguntó.

“Es que quieren, las preguntas como las hacen, quieren que la presidenta diga cosas”, respondió.

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