Más Información

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

“Si no gana Rocha los matamos”; la amenaza de narco a la oposición

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Acusaciones desde EU contra Rocha sacuden a Sinaloa; S&P coloca calificación del estado en revisión especial negativa

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

Caso Rubén Rocha ¿fracturó la relación México-EU?; expertos apuntan a defensa de la soberanía con colaboración

CNTE marcha rumbo al Zócalo de la CDMX y amaga con huelga nacional; piden diálogo con Sheinbaum

CNTE marcha rumbo al Zócalo de la CDMX y amaga con huelga nacional; piden diálogo con Sheinbaum

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Caso Rocha: Sheinbaum acusa a oposición de buscar la intervención; "todo mundo es inocente hasta que no se demuestre que es culpable", dice

Cuatro personas fueron detenidas en la , señaladas como probables responsables de exigir dinero a una mujer a cambio de no causarle daño, y de realizar disparos contra su domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, policías que realizaban patrullajes fueron alertados por una mujer de 27 años en el cruce de avenida 503 y calle Tlacos, en la colonia Fernando Casas Alemán. La denunciante indicó que momentos antes tres hombres y una mujer le solicitaron una cantidad de dinero a cambio de “proteger” su vivienda, y la amenazaron en caso de negarse.

Lee también

Según su testimonio, al rechazar la exigencia, los señalados efectuaron disparos de arma de fuego contra la fachada del inmueble.

Con la información proporcionada, los oficiales ubicaron a los posibles responsables cuando intentaban abordar un vehículo color vino. Tras una revisión preventiva, les aseguraron un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles, 40 bolsas con hierba verde similar a la marihuana y un teléfono celular.

Los detenidos —tres hombres de 24, 18 y 16 años, y una mujer de 46— fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]