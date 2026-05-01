Cuatro personas fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero, señaladas como probables responsables de exigir dinero a una mujer a cambio de no causarle daño, y de realizar disparos contra su domicilio.

De acuerdo con el reporte oficial, policías que realizaban patrullajes fueron alertados por una mujer de 27 años en el cruce de avenida 503 y calle Tlacos, en la colonia Fernando Casas Alemán. La denunciante indicó que momentos antes tres hombres y una mujer le solicitaron una cantidad de dinero a cambio de “proteger” su vivienda, y la amenazaron en caso de negarse.

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Según su testimonio, al rechazar la exigencia, los señalados efectuaron disparos de arma de fuego contra la fachada del inmueble.

Con la información proporcionada, los oficiales ubicaron a los posibles responsables cuando intentaban abordar un vehículo color vino. Tras una revisión preventiva, les aseguraron un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles, 40 bolsas con hierba verde similar a la marihuana y un teléfono celular.

Los detenidos —tres hombres de 24, 18 y 16 años, y una mujer de 46— fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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afcl