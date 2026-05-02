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Teoloyucan, Méx.— Vecinos señalaron que el gobierno municipal y el federal los excluyó de las mesas de trabajo relacionadas al desarrollo del proyecto de construcción del Tren México-Querétaro, situación que interpretan como un posible intento de no transparentar cuáles serán las obras de mitigación.
Guillermo Ramírez informó en entrevista que la comisión vecinal llamada Salvemos Teoloyucan fue conformada con el propósito de establecer diálogo con las autoridades y participar explicando cuáles son las necesidades que detectan, ante la obra ferroviaria que cruzará por el municipio.
Además, puntualizó que en el colectivo hay vecinos con preparación académica que colaboraron para la elaboración de una propuesta de obras complementarias, que podrían ayudar a mantener la movilidad ante el futuro paso del tren eléctrico con destino a Querétaro.
La comisión vecinal que denominaron como Salvemos Teoloyucan presentó en enero de este año a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la propuesta de construir dos puentes vehiculares de cuatro carriles para conectar a la avenida Berriozabal y Del Rosal y otro más para cruzar el Emisor Poniente de avenida Chapultepec a la calle Gran Canal, entre otras.
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