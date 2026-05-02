Durante 2025 y en lo que va del año en curso, el Sistema DIF de la Ciudad de México ha recibido 75 solicitudes de adopción, dio a conocer Metzli Valeria Betancourt Peralta, subdirectora de Atención a Adopciones.

En ese mismo periodo se logró la vinculación de 19 familias a través de este proceso que concibe como una forma de cuidado alternativo a través de la cual se restituyen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Se garantiza su derecho a vivir en familia y con ello en cadena se van restituyendo todos los demás, ya que el sistema se encarga de encontrar familias que puedan garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes”.

Acerca de si considera que hay más apertura para la adopción en la capital, señaló que cada entidad “tiene sus propios lineamientos”.

En la Ciudad de México se ofrece apoyo para el procedimiento de adopción con la finalidad de restituir el derecho de los menores a vivir en familia, con previa valoración sicológica y de trabajo social a las personas solicitantes.

De acuerdo con información del DIF CDMX, este trámite está dirigido a personas interesadas cuyo estado civil sean cónyuges con por lo menos dos años de casados; concubinos con convivencia de por lo menos dos años, personas solteras mayores de 25 años.

Para lograr esto “se debe acreditar la viabilidad para el acogimiento como familia con fines de adopción a través de la evaluación legal, socioeconómica y sicológica que realice el DIF Ciudad de México”.

La persona interesada puede acercarse a las autoridades por vía telefónica para registrar sus datos y se les asigne una cita de atención, o hacerlo directamente en las oficinas de manera presencial; además, deberán acudir a un plática inductiva y un taller sobre adopción y entregar una carpeta con diversos documentos solicitados.

Como parte del proceso, los interesados deben acudir a las evaluaciones sicológicas y socioeconómicas en las fechas programadas, indicó la funcionaria.

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