Más Información

Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice

Narcoelección se replicó en 6 estados, denuncia ante OEA

Narcoelección se replicó en 6 estados, denuncia ante OEA

Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice

Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice

La Policía de la CDMX, con más señalamientos de Derechos Humanos

La Policía de la CDMX, con más señalamientos de Derechos Humanos

Alcalde de Culiacán solicita licencia por más de 10 días tras acusaciones de relación con narco; Ana Miriam Ramos lo sustituye

Alcalde de Culiacán solicita licencia por más de 10 días tras acusaciones de relación con narco; Ana Miriam Ramos lo sustituye

Cae en Sinaloa el hijo de "El Balta" Díaz, exconsuegro de "El Mayo" Zambada; fue arrestado en una taquería de Ahome

Cae en Sinaloa el hijo de "El Balta" Díaz, exconsuegro de "El Mayo" Zambada; fue arrestado en una taquería de Ahome

Chalco.- El fue inaugurado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Para la rehabilitación del espacio ubicado en la calle Insurgentes se instalaron luminarias a lo largo de los 380 metros de longitud que tiene la vialidad.

Lee también

El Sendero Seguro permitirá a los habitantes conectar con la parroquia de San Juan, el ISSEMYM, la Plaza Pública Ágora, los campos deportivos de la Escuela Preparatoria No. 30, escuelas primarias de la zona y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO).

Además de reducir los riesgos asociados al tránsito peatonal, los Senderos Seguros impulsan zonas accesibles y confiables para todos los usuarios, incluyendo grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Foto: Especial
Foto: Especial

Y como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, el gobierno federal implementa el programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”.

Son seis millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco los que se benefician del esquema de Senderos Seguros, desarrollados en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Con ello se han mejorado 200 kilómetros y 144 vialidades, en las que se colocaron 7 mil 049 nuevas luminarias LED. Además, se realizaron murales en 10 mil metros y se pintaron 171 mil metros de fachadas.

Foto: Especial
Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]