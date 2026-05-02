Más Información
Bienes de Rubén Rocha y acusados, en la mira de EU; inmuebles o ganancias económicas están sujetas a decomiso, dice
Ningún gobierno extranjero puede entrar a nuestro territorio: Sheinbaum; aquí se topan con principios y el pueblo de México, dice
Alcalde de Culiacán solicita licencia por más de 10 días tras acusaciones de relación con narco; Ana Miriam Ramos lo sustituye
Chalco.- El Sendero Seguro Casco San Juan fue inaugurado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.
Para la rehabilitación del espacio ubicado en la calle Insurgentes se instalaron luminarias a lo largo de los 380 metros de longitud que tiene la vialidad.
Lee también Rehabilitan Deportivo San Andrés en Ecatepec; fue intervenido tras petición vecinal
El Sendero Seguro permitirá a los habitantes conectar con la parroquia de San Juan, el ISSEMYM, la Plaza Pública Ágora, los campos deportivos de la Escuela Preparatoria No. 30, escuelas primarias de la zona y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO).
Además de reducir los riesgos asociados al tránsito peatonal, los Senderos Seguros impulsan zonas accesibles y confiables para todos los usuarios, incluyendo grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Y como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, el gobierno federal implementa el programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”.
Son seis millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco los que se benefician del esquema de Senderos Seguros, desarrollados en coordinación con autoridades estatales y municipales.
Con ello se han mejorado 200 kilómetros y 144 vialidades, en las que se colocaron 7 mil 049 nuevas luminarias LED. Además, se realizaron murales en 10 mil metros y se pintaron 171 mil metros de fachadas.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]