Chalco.- El Sendero Seguro Casco San Juan fue inaugurado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Para la rehabilitación del espacio ubicado en la calle Insurgentes se instalaron luminarias a lo largo de los 380 metros de longitud que tiene la vialidad.

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El Sendero Seguro permitirá a los habitantes conectar con la parroquia de San Juan, el ISSEMYM, la Plaza Pública Ágora, los campos deportivos de la Escuela Preparatoria No. 30, escuelas primarias de la zona y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO).

Además de reducir los riesgos asociados al tránsito peatonal, los Senderos Seguros impulsan zonas accesibles y confiables para todos los usuarios, incluyendo grupos vulnerables como mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Foto: Especial

Y como parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, el gobierno federal implementa el programa “Sendero Seguro: Camina Libre, Camina Segura”.

Son seis millones de habitantes de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco los que se benefician del esquema de Senderos Seguros, desarrollados en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Con ello se han mejorado 200 kilómetros y 144 vialidades, en las que se colocaron 7 mil 049 nuevas luminarias LED. Además, se realizaron murales en 10 mil metros y se pintaron 171 mil metros de fachadas.

Foto: Especial

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