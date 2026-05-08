El gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, aplaudió este viernes la decisión de revisar los consulados mexicanos. En un mensaje en X, Stitt posteó que "doy la bienvenida a la revisión del Departamento de Estado de todos los consulados mexicanos, incluido el de Oklahoma, y aprecio el enfoque de "América Primero" del presidente Trump en las relaciones exteriores".

"El Consulado de México en Oklahoma City se estableció para fortalecer la cooperación legal para los nacionales mexicanos que se encuentran legalmente en nuestro estado y construir lazos económicos más sólidos para nuestros creadores de empleo", añadió el gobernador.

Esta es la misión que se apoya para todos los consulados extranjeros en nuestro estado"; también dijo que da la bienvenida "a una fuerte rendición de cuentas para cualquier país extranjero que no mantenga una postura proestadounidense en sus oficinas en EU".

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Más temprano, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, negó que los consulados mexicanos en Estados Unidos hagan política en ese país y defendió que su función es proteger y asistir a los ciudadanos mexicanos tras una información adelantada por CBS News sobre una supuesta revisión de Washington a estas oficinas.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa”, afirmó la mandataria en su conferencia desde el Palacio Nacional en Ciudad de México, al ser cuestionada sobre la información difundida por la cadena estadounidense.

Sheinbaum aseguró que su Gobierno no ha recibido información oficial sobre esa revisión oficial y sostuvo que “no tendría por qué ser”.

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“Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, pues siempre protegen a sus ciudadanos”, expresó.

La medida, señala el medio, podría derivar en un eventual cierre de algunas oficinas diplomáticas. CBS cita a Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, quien señaló que “el Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘EU Primero’ del presidente y promuevan los intereses estadounidenses”.

CBS recordó que los cierres de consulados suelen reflejar tensiones con el país en cuestión, como ocurrió en 2017 con Rusia y en 2020 con China.

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México es el país con más consulados en EU, que proporcionan documentos y brindan asistencia jurídica a los millones de mexicanos que viven en suelo estadounidense. California, Texas y Arizona son algunos de los estados con más representación diplomática.

EL UNIVERSAL se acercó a diversos Consulados mexicanos en EU en busca de algún comentario, sin obtener sin respuesta.

I welcome the Department of State’s review of all Mexican Consulates, including the one in Oklahoma, and appreciate President Trump’s America First approach to foreign relations.



The Mexican Consulate in Oklahoma City was established to strengthen lawful cooperation for Mexican… — Governor Kevin Stitt (@GovStitt) May 8, 2026

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