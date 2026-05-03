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Al menos 10 personas han sido trasladadas a hospitales tras un tiroteo ocurrido en una fiesta junto a un lago cerca de Oklahoma City, según la policía.
Emily Ward, portavoz de la policía de Edmond (Oklahoma), dijo que las autoridades recibieron múltiples avisos de disparos en una reunión de jóvenes cerca del lago Arcadia, alrededor de las 9 de la noche.
Afirmó que, además de las 10 personas trasladadas a los hospitales, es posible que otras se hayan desplazado por sus propios medios. Según ella, las víctimas se encontraban en "diferentes estados".
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La policía instaló un centro de reunificación familiar en un Walmart local, informó KWTV.
El mismo medio informó que no hay sospechosos detenidos pero que no se trata ya de una amenaza activa.
El lago Arcadia se encuentra a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City, en el municipio de Edmond, una ciudad de unos 100 mil habitantes. El lago es un lugar muy popular para hacer picnics, acampar, pescar y practicar deportes acuáticos.
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