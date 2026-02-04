Nicolás Romero, Méx.— Tres jóvenes murieron dentro de una taquería luego de ser heridos de bala por sujetos desconocidos, quienes llegaron al establecimiento y sin mediar palabra les dispararon.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de la 13:00 horas del martes en un negocio localizado en la Avenida Pájaros de la colonia Granjas Guadalupe.

Los sujetos armados que ingresaron a la taquería abrieron fuego contra los tres hombres, quienes se encontraban comiendo al momento de ser atacados. Tras recibir el reporte, elementos de la policía municipal de Nicolás Romero llegaron para acordonar la escena del triple homicidio.

Con cintas de color amarillo los oficiales de seguridad pública municipal delimitaron un perímetro para evitar que la escena fuera alterada, ya que sobre el asfalto de la avenida Pájaros fueron hallados al menos siete casquillos percutidos.

Los cuerpos de los tres hombres baleados quedaron al interior del establecimiento con giro de venta de comida, dos cayeron al piso después de recibir los impactos de arma de fuego y el tercer sujeto quedó postrado sobre la mesa.

Al lugar ubicado en la colonia Granjas Guadalupe hicieron su arribo agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para hacer el levantamiento de los cadáveres y recabar indicios para investigar el caso.