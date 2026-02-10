Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo cumplieron más de 24 horas de mantener bloqueada la circulación en Avenida Parque Lira y Eje 3 Sur, en protesta por el cierre del Parque Lira derivado del montaje de un evento privado. La manifestación ha generado afectaciones viales en la zona desde el inicio del bloqueo.

De acuerdo con reportes viales, permanece cerrada la circulación en Avenida Parque Lira a partir de la calle Gobernador General José Morán, así como en Gobernador Agustín Vicente Eguía desde Gobernador Rafael Rebollar. Como alternativas, se recomienda a los automovilistas utilizar Anillo Periférico, Circuito Interior y Avenida Constituyentes para evitar el congestionamiento.

Los manifestantes señalaron que el cierre del parque motivó la protesta y demandaron información sobre el uso del espacio y los trabajos realizados en el lugar. A través de mensajes dirigidos a conductores, indicaron que mantendrán la movilización mientras no exista respuesta de las autoridades, lo que ha prolongado el bloqueo por más de un día.

Vecinos bloquean Parque Lira por más de 24 horas; protestan por cierre de parque en Miguel Hidalgo. Foto: Especial

MH dice garantizar cuidado de fauna en Parque Lira

Luego de que un grupo de manifestantes bloqueara Avenida Parque Lira, por la presunta reubicación de gatos que habitan la zona derivado de la experiencia inmersiva basada en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, la alcaldía Miguel Hidalgo señaló que se cuidará y preservará la fauna entre gatos y ardillas, además de que se alimentarán.

Señaló que la empresa LETSGO, que en coordinación con la demarcación pondrá en marcha este espectáculo el próximo 25 de febrero, ha contratado a un biólogo certificado para garantizar la protección de la flora y fauna del parque.

"En cuanto al cuidado y preservación de la fauna del Parque como son los gatos y las ardillas, personal de la Jefatura de Unidad Departamental (JUD) de Atención Animal de la alcaldía, en coordinación con la producción del evento diseñaron un protocolo para dar seguimiento a la alimentación y cuidado de estas especies", señaló a EL UNIVERSAL.

Indicó que, para ello, se establecieron accesos y horarios definidos para alimentar a los ejemplares y revisar que todos los gatos se encuentren bien.

Aseguró que adicionalmente médicos veterinarios de la alcaldía impartirán pláticas sobre la alimentación a las ardillas al público para que lo hagan de manera adecuada.

La alcaldía Miguel Hidalgo mencionó además que la promotora invertirá más de 4 millones de pesos para reiluminar y mejorar las áreas verdes del Parque Lira.

