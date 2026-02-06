Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo postularse a un centro de trabajo?; conoce la guía paso a paso

El pasado 1 de febrero, el programa impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de vinculaciones, donde los aprendices tienen la oportunidad de postularse a más de 36 mil espacios de capacitación en los centros de trabajo afiliados.

La iniciativa va dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni cuentan con un trabajo, ampliando sus oportunidades en el campo laboral y otorgando un apoyo mensual de $9,583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación en los centros de trabajo, además de proporcionar seguro médico del IMSS.

Si deseas iniciar el 2026 siendo parte de este programa, a continuación preparamos un guía paso a paso para postularte desde la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro.

A partir del pasado 2 de junio se abrió un nuevo periodo de registros en la plataforma. Foto: Especial

Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo postularse a un centro de trabajo?

El registro en la plataforma se encuentra abierto durante todo el año y es un requisito para acceder a la lista de empresas y centros de trabajo para postularse durante este periodo.

Es importante mencionar que esta convocatoria es focalizada, por lo que los espacios de capacitación se encuentran en zonas de difícil acceso y el primer paso para iniciar la postulación es verificar si en tu perfil si tu municipio participa. Posteriormente, revisa el plan de actividades de los centros de trabajo que oferten lugares y se encuentren en tu zona de interés. Verifica la disponibilidad, selecciona y postúlate a un centro de trabajo de acuerdo a las opciones de distancia o escolaridad. Ponte en contacto con el centro de trabajo para realizar una entrevista y espera a que éste acepte o decline tu solicitud. Esta respuesta debe llegar en máximo cuatro días naturales. En caso de no ser seleccionado, el sistema liberará tu perfil para elegir otra opción.

