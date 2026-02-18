La Presidenta señala que hay exfuncionarios que ganan hasta 1 millón de pesos mensuales como pensión y enfatiza que se refiere a los altos mandos y no a los trabajadores.

Esthela Damián, consejera jurídica, presenta la reforma constitucional para que la pensión sea la mitad de lo que gana el Ejecutivo federal.

Detalla que los principios de la reforma tienen que ver con:

Austeridad republicana

Humanismo mexicano

Responsabilidad financiera

La titular dice que con esto se ahorrarían alrededor de 5 mil millones de pesos que se irían a programas del Bienestar.