Sheinbaum va por eliminar pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza; anuncia iniciativa de reforma
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Nación 08:09 AM
Sheinbaum asistirá a Puebla mañana por Día del Ejército Mexicano
La Presidenta anuncia que mañana es el Día del Ejército Mexicano, por lo que mañana asistirá a Puebla a celebrar el día y a conocer la industria militar.
Nación 07:58 AM
Presentan iniciativa de reforma para que haya pensiones sin privilegios
La Presidenta señala que hay exfuncionarios que ganan hasta 1 millón de pesos mensuales como pensión y enfatiza que se refiere a los altos mandos y no a los trabajadores.
Esthela Damián, consejera jurídica, presenta la reforma constitucional para que la pensión sea la mitad de lo que gana el Ejecutivo federal.
Detalla que los principios de la reforma tienen que ver con:
- Austeridad republicana
- Humanismo mexicano
- Responsabilidad financiera
La titular dice que con esto se ahorrarían alrededor de 5 mil millones de pesos que se irían a programas del Bienestar.
Nación 07:52 AM
Pensiones de paraestatales son mayores al sueldo de la Presidenta: Anticorrupción
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presenta las altas pensiones de los "exfuncionarios de confianza" de diferentes dependencias como la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), Pemex, CFE, Nafin, Banobras, Bancomext.
Subraya que estas pensiones están muy por encima de los promedios nacionales y del resto del gobierno, algunas ganando más que la presidenta Sheinbaum Pardo.
Nación 07:46 AM
Gobierno de Zacatecas apoya para la construcción de viviendas
Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Urbano (Sedatu), agradece el apoyo del gobernador y del presidente municipal que donó el terreno para la construcción de viviendas en Zacatecas.
Detalla que la inversión fue de 5 mil 600 millones de pesos, lo que generará 78 mil empleos directos, sumado a empleos indirectos que beneficiarán a más de 93 mil personas.
En conjunto con Octavio Romero, titular de Infonavit, entregan las llaves de sus nuevas casas a 45 familias.
Nación 07:40 AM
Entrega de viviendas en Zacatecas
Por medio de un enlace presentan la entrega de viviendas en Zacatecas. David Monreal, gobernador de la entidad, agradece a la Presidenta en nombre de los beneficiarios y de Zacatecas. "Hoy vivimos verdadera justicia al amparo de los programas sociales", dice.
Nación 07:36 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Menciona que esta mañana los temas serán de vivienda y adelanta que hablarán sobre una nueva iniciativa de reforma para eliminar las pensiones millonarias de exfuncionarios de confianza.
ASF reporta presuntos daños al erario por más de 65 mil mdp en ejercicio presupuestal 2024; realizó 2 mil 265 auditorías
mahc
