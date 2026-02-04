La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer (AMLCC) y AUNA, compañía de salud que ofrece servicios de alta complejidad, firmaron una alianza para ofrecer el modelo denominado Oncosalud de atención a pacientes con cáncer en México.

“La alianza entre AMLCC y AUNA brinda un panorama diferente y más alentador para diagnosticar a tiempo el cáncer y para quienes se enfrentan a esta enfermedad, porque el cáncer no espera, y no podemos depender de que el sistema público atienda estas necesidades”, señaló Mayra Galindo, directora general de la asociación.

En México, el cáncer es la tercera causa de muerte, sólo después de enfermedades del corazón y diabetes; durante 2024, fallecieron 95 mil 287 personas por tumores malignos, de acuerdo con cifras del INEGI.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) indica que el costo del tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo, puede ser hasta cuatro veces más alto en una persona que no es derechohabiente de alguna institución pública de salud.

En conferencia de prensa, refirió que además del desgaste físico y emocional que conlleva dicho padecimiento, la economía de las personas y las familias se ven ampliamente afectadas por los costos del tratamiento; sin embargo, 40% de los cánceres son potencialmente prevenibles.

“Cuando hablamos de etapa cero, que le llaman in situ, es un tumor que se puede resecar, operar, retirar, más o menos son no más de 100 mil pesos, entre 80 mil y 100 mil pesos en etapa cero, etapa uno. Pero cuando nos vamos a una etapa cuarta, ese tumor puede volar, por supuesto, y eso solo un promedio es de más de 1 millón de pesos”, explicó Mafalda Mercedes Hurtado, directora Médica de Acceso México.

Incluso, los costos, para quien los puede pagar, pueden elevarse a tal grado que provoca que alrededor del 14% de los pacientes caiga en pobreza, y un 4%, en pobreza extrema, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

“Si hablamos de otro tipo de cáncer, con intervenciones mucho más costosas, eso puede volar más o menos a los 5 millones y mucho más, refirió Mercedes Hurtado.

Oncosalud, modelo originario de Perú, es un programa preventivo oncológico con un enfoque en detección oportuna y protocolización de la medicina, que garantiza el acceso a los tratamientos con un 74% en la tasa de supervivencia global a cinco años, mayor al 70% reportado por la American Cancer Society en Estados Unidos, señalaron durante la firma de la alianza.

“Datos de Oncosalud a nivel mundial, muestran que los pacientes que atraviesan por un plan preventivo y que tienen un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado tienen 9% más de probabilidad de sobrevida”, refirieron.

La alianza fue firmada por la directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer; Mayra Galindo, y Jesús Zamora, CEO de AUNA.

“La sinergia entre AMLCC y AUNA se vislumbra como la opción para que la población pueda acceder a atención, servicios de salud y acompañamiento desde la prevención y, en su caso diagnóstico temprano, aminorando las consecuencias graves de un cáncer avanzando”, expresó Zamora.

