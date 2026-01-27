El bioquímico Mariano Barbacid, junto con su equipo, ha logrado en ratones la eliminación del cáncer de páncreas, uno de los más letales. El hallazgo, ya publicado en la revista PNAS, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se ha dado a conocer este martes y supone un hito más en la carrera del reputado científico madrileño.

Barbacid, nacido el 4 de octubre de 1949, ha impulsado la oncología molecular gracias a descubrimientos sobre los mecanismos genéticos del cáncer. El último, obra del equipo que lidera dentro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), en el que destacan Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, apunta ni más ni menos que al abordaje de uno de los más temidos, el de páncreas. La terapia es la primera llevada a cabo que ha curado completamente la enfermedad a escala experimental.

El que ha investigado en ratones el equipo del CNIO es el más habitual y el de peor pronóstico, el adenocarcinoma ductal. Suele diagnosticarse tarde, y por ello, apenas un 5 % de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

Para lograrlo, el equipo ha recurrido a una terapia combinada de tres fármacos que ni ha derivado en resistencias ni ha generado efectos secundarios notables.

Inicios de prestigio en Estados Unidos

Estudiante de Ciencias Químicas, con especialidad en Bioquímica, en la Universidad Complutense de Madrid, Barbacid se doctoró en el Instituto de Biología Celular del CSIC en 1974, año en el que obtuvo una beca Fulbright que le permitió trasladarse al Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI), en Bethesda (Maryland).

Tras unos años trabajando en el campo de los virus tumorales, formó su propio grupo de investigación en el Laboratorio de Biología Celular y Molecular del NCI en 1978.

Cuatro años más tarde, uno de sus primeros hitos: aislar por primera vez un gen humano mutado capaz de causar cáncer, el oncogén H-RAS, implicado en tumores de vejiga. Se considera el nacimiento de la oncología molecular porque sentó las bases genéticas del desarrollo tumoral.

En 1986, identificó y reprodujo el gen TRK, esencial para el mantenimiento de las funciones neurológicas, y posteriormente descubrió la familia de proto-oncogenes TRK, receptores funcionales de las neurotrofinas, fundamentales para la supervivencia neuronal.

Durante la década de 1980, Barbacid dirigió la Sección de Oncología y Desarrollo del Programa de Investigación Básica del Instituto Nacional del Cáncer en Frederick (EE. UU.) y más tarde fue director del Departamento de Biología Molecular en Bristol Myers Squibb, donde impulsó el desarrollo de fármacos dirigidos a dianas específicas.

Un precedente de su último logro

Regresó a España en 1998 para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Sanidad.

Como jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Barbacid ha centrado su trabajo en el estudio del oncogén KRAS, una mutación responsable de aproximadamente una cuarta parte de los tumores humanos, incluidos los de pulmón, colon y páncreas.

El logro sobre el que ha informado este martes tuvo un precedente en 2019, cuando su equipo abordó el cáncer de páncreas en ratones mediante la combinación de dos dianas moleculares relacionadas con KRAS.

Además, en 2021, impulsó la creación de una empresa biotecnológica en Salamanca, con apoyo de la Junta de Castilla y León, destinada a desarrollar fármacos contra cánceres muy agresivos, consolidando su apuesta por la transferencia del conocimiento científico a la práctica clínica.

Bagaje académico y galardones

Mariano Barbacid ha publicado más de 300 trabajos científicos y es miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), de la Academia Europea y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

En 2014 se convirtió en el primer español nombrado Fellow de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer (AACR).

Entre sus numerosos galardones destacan el Premio Rey Juan Carlos I (1984), la Medalla de Honor de la OMS (2007) y el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal (2022). También ha sido distinguido como doctor honoris causa por varias universidades españolas.

Es presidente de honor científico de la Fundación CRIS Contra el Cáncer.