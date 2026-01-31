El prometedor avance del bioquímico español Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas ha llevado a su equipo a solicitar apoyo financiero para llevar este hallazgo a pacientes.

A través de las redes sociales de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, que financió la primera fase de la investigación, Barbacid compartió un video explicando que su equipo logró la regresión completa y duradera del cáncer de páncreas en ratones experimentales, uno de los tumores más agresivos y difíciles de diagnosticar. Sin embargo, subraya que su objetivo principal es hacer accesible el tratamiento.

“Nuestro objetivo es curar el cáncer de páncreas en humanos y cuanto antes mejor. Por eso necesitamos tu ayuda”, expresó el investigador.

Barbacid detalló que la fundación está recaudando fondos para iniciar los ensayos clínicos lo antes posible:

“Por favor, dona y ayúdanos a cambiar la historia del cáncer de páncreas”, añadió.

¿Cuánto dinero requiere el equipo de Barbacid para probar la terapia en humanos?

Durante su participación en el programa matutino español "Espejo Público", esta semana, el experto explicó que, si se logra el financiamiento suficiente y los ensayos muestran resultados positivos, podrían anunciar nuevas noticias dentro de dos o tres años. Según sus estimaciones, se requieren al menos 30 millones de euros, ya que la terapia combina tres fármacos distintos y no se trata de un solo medicamento.

Cómo colaborar con la causa

Para apoyar esta investigación, se puede donar a través de la página oficial: https://criscancer.org/generacion-cris.

Solo hay que hacer clic en “Dona ahora”, ingresar los datos personales y seleccionar la cantidad a donar, ya sea como aporte único o mensual. Las donaciones pueden hacerse como particulares o empresas, siguiendo los requisitos legales para prevenir el blanqueo de capitales.

El avance científico de Barbacid

El equipo de Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España, logró eliminar en ratones el adenocarcinoma ductal de páncreas, mediante una terapia combinada de tres fármacos. Esta estrategia evita la aparición de resistencias y no presenta efectos secundarios significativos.

La terapia, la primera en lograr la curación completa en modelos experimentales, fue diseñada por las científicas del CNIO Vasiliki Liaki y Sara Barrambana -primeras autoras del estudio- y por Carmen Guerra, coautora principal del estudio que se publicó en la revista PNAS.

Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, presentó los resultados del estudio en una rueda de prensa, el martes 27 de enero, junto a la investigadora Carmen Guerra, a la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y a la soprano y paciente de cáncer de páncreas, Cristina Domínguez.

El adenocarcinoma ductal de páncreas -el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico- suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5 % de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

La mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS y aunque ya existen fármacos que bloquean la acción de KRAS, su eficacia es limitada porque al cabo de unos meses el tumor se vuelve resistente al tratamiento.

Sin embargo, frente a las monoterapias que inhiben KRAS, la estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan las resistencia.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.

La ruta

A partir de ahora, la ruta será seguir investigando para mejorar la terapia y ampliarla a otros modelos de ratón con otras alteraciones genéticas, estudiar las metástasis derivadas de estos tumores para identificar con precisión los pacientes que podrían beneficiarse de la nueva estrategia terapéutica, y analizar "con detalle" su efecto en el microambiente tumoral.

*Con información de EFE.