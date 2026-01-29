Pese a haberse inaugurado en septiembre de 2024, el Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar Kalan continúa cerrado al público. Sin embargo, Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) dijo hoy a EL UNIVERSAL que ya se está trabajando en su reinauguración”.

“Estoy trabajando directamente con el responsable, que es el doctor (David) Kersenobich (actual secretario de Salud). El lugar es de la Secretaría de Salud. Pero estamos trabajando para ya reinaugurarlo”, declaró Ruiz, quien detalla que actualmente se revisa la parte museográfica que se desarrolló en la administración pasada.

La funcionaria –quien participó en la inauguración del “Foro Inteligencia Artificial en la vida pública de México”-- dijo que aún no hay una fecha exacta de inauguración pues “hay partes también de carácter legal que hay que seguir”. Cuando este diario le cuestionó a qué se refería, Ruiz explicó:

“Se modificó el edificio. Hay pagos que hacer. No tengo el detalle porque realmente es una responsabilidad de la Secretaría de Salud, más bien nosotros contribuimos y seguiremos contribuyendo. Ahí tendremos conferencias, actividades de diferente tipo de académicos, de artistas, de diferentes ámbitos para que haya una vida de museo. Secihti se ha comprometido en participar en esta parte sobre todo de divulgación de la ciencia. Pronto lo vamos a anunciar”.

El Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan fue inaugurado en septiembre de 2024, pero hoy está cerrado al público. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

El recinto está ubicado en Lieja 7, en un edificio art-déco, que dejó de ser la sede de Secretaría de Salud a inicios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para convertirse en lo que inicialmente se manejó como Museo Nacional de Salud (Munasal) y que después devino en Kalan. El cambio se debió a que a finales de 2022, el expresidente encomendara el proyecto a María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora del extinto Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Conahcyt).

El inmueble fue sometido a restauraciones, modificaciones y alteraciones en su jardín –trabajo que fue evaluado como un “rotundo fracaso” por el arquitecto especializado en patrimonio Saúl Alcántara–, obras que llevaron dos años, a las que se asignaron contratos directos a despachos como Estudio MMX, que también realizó un proyecto personal en la residencia de Álvarez-Buylla por esos mismos años.

Hasta el año pasado, Salud y Ciencia no habían aclarado el costo total del Centro Kalan, pues en el sexenio anterior, tanto Conahcyt como Salud manejaron cifras distintas, al grado de haber una diferencia de 80 millones de pesos: El día de la inauguración, 29 de septiembre de 2024, Álvarez-Buylla indicó que el recinto había costado 282 millones de pesos, una cifra ligeramente distinta a los 285 mdp que se indican en un video que hizo Conahcyt y se proyectó ese mismo día. Sin embargo, la Secretaría de Salud calculó en el “Análisis Costo-Eficiencia del Programa y Proyecto de Inversión del Proyecto Integral de Restauración y Adecuación para el establecimiento del Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar”, documento de junio de 2023, que el monto total de inversión del proyecto sería de 346 millones 656 mil 952 pesos. Pero en 2024, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, Salud indica que destinó más dinero, siendo 359 millones 990 mil 427 pesos en total.

Al ser cuestionada por esto, Ruiz dijo desconocer las cifras exactas del costo, pero insistió en que es información pública: “Lo tendría que revisar, pero los datos están públicos, los que se manejan públicamente pues no dependen directamente de mí, pero en la página están los datos y se cumplió con lo que se les encargó”.

Otra cuestión sin aclarar fueron los roles y responsabilidades de las dependencias involucradas en el proyecto ni el motivo de por qué continúa cerrado al público, aun cuando Álvarez-Buylla presidió una ceremonia de inauguración antes de dejar su cargo. Al respecto, Rosaura Ruiz dijo que el cierre se debió al cambio de gobierno, algo que describió como una causa “normal” y que actualmente el titular de Salud, David Kershenobich, está viendo “el enfoque” que quiere en el museo.