“Un diagnóstico de cáncer te cambia la vida entera”, afirma Liz Lechuga. Apenas en diciembre pasado, su madre, la señora Marisela Herrera de 71 años, fue diagnosticada con cáncer de tiroides, una enfermedad que ha cambiado la rutina de sus dos hijas, quienes hacen turnos para cuidarla.

En el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, Liz externa a EL UNIVERSAL la urgencia de hacer más campañas para concientizar a la población sobre esta enfermedad.

“Soy sincera, te cambia la vida, desde que llegamos al consultorio y nos dijeron “es cáncer de tiroides”, no sabes si tu familiar va a estar bien, da miedo sobre qué pasará, aunque los doctores te digan que con el cáncer de tiroides no pasa nada; te mueve todo”, cuenta.

Liz advierte que “no hay dinero que alcance”, por lo que junto a su hermana han buscado un préstamo “chiquito” para solventar gastos, desde la cirugía en la que le quitaron la tiroides a su madre, hasta la radioterapia a iniciar.

La ayuda la encontraron a través de “GoFundMe” que es una plataforma de recaudación de fondos, donde a través de donaciones han solventado estos gastos.