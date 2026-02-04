A solo una fotografía de distancia de un centro virtual, un grupo de odontólogos de la Universidad Autónoma de México (UNAM) pueden evaluar la ocurrencia de enfermedades bucales, que pueden ir desde úlceras hasta cáncer.

El grupo está conformado por ocho especialistas en patología bucal y dicho servicio se ofrece en el Centro de Diagnóstico Virtual en Patología Bucal y Maxilofacial (CEDIVIPA) de la Facultad de Odontología (FO) de la UNAM, coordinado por Javier Padilla Robertson, exdirector y especialista en patología bucal.

¿Cómo puedo acceder a este servicio?

Para acceder a la atención especializada solo es necesario ingresar al sitio del CEDIVIPA donde el usuario: http://132.248.225.10/xhtml/login-form.phpa sea paciente o dentista tratante, deberá ingresar sus datos, responder una encuesta y adjuntar las fotos para ser valorado.

Una vez obtenida, los expertos evaluarán si es necesario una biopsia para examinarla y poder diagnosticar con precisión la causa o en su defecto, las molestias.

¿Cuáles son las enfermedades bucales que se pueden prevenir?

Durante una entrevista realizada en el Posgrado de la FO, un universitario destacó la importancia del CEDIVIPA, donde hasta 2025 se han atendido dos mil 750 casos, lo que ha permitido la detección temprana de diversos padecimientos de la cavidad bucal.

Entre las enfermedades que pueden identificarse oportunamente se encuentran el cáncer bucal -responsable de alrededor del 10% de los cánceres en México-, la candidiasis, provocada por la acumulación del hongo Candida albicans; la neuralgia del trigémino, un trastorno de dolor crónico intenso que afecta el nervio encargado de la sensibilidad facial; así como el síndrome de la boca seca, causado por la insuficiente producción de saliva necesaria para masticar, tragar y hablar, entre otros padecimientos.

El CEDIVIPA de la UNAM ofrece un servicio confidencial, anónimo y gratuito, dirigido tanto a cirujanas y cirujanos dentistas, especialistas y estudiantes, como al público en general, con el objetivo de asesorar en la identificación, evaluación y manejo clínico y/o histopatológico de lesiones bucales.

De acuerdo con Portilla Robertson, el estudio histopatológico consiste en el análisis microscópico de células y bacterias enfermas para identificar alteraciones morfológicas, a partir de muestras obtenidas por biopsias o cirugías. Este procedimiento resulta fundamental para orientar el tratamiento y establecer el pronóstico del paciente.

En el centro virtual se revisan fotografías clínicas de las lesiones y se envía un diagnóstico clínico acompañado de comentarios y seguimiento mediante chat, hasta la resolución del caso. En algunas situaciones, añadió, los pacientes acuden directamente a la Facultad de Odontología con su biopsia, donde únicamente deben cubrir el costo de la consulta.

Kit gratuito para biopsias

Con el propósito de facilitar a los profesionales de la odontología la toma de biopsias, el CEDIVIPA ofrece de manera gratuita un kit especializado para la obtención de muestras. Este paquete incluye un sacabocados o punch para extraer tejido del sitio indicado, dos frascos con formol para conservar la muestra, azul de toluidina -pigmento que tiñe células en desarrollo y funciona como indicador de cáncer bucal-, así como ácido acético para la limpieza de la zona de estudio.

Las fotografías recabadas también contribuyen a la docencia en la Facultad de Odontología y alimentan el Registro Nacional de Cáncer Bucal, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Cancerología.

Finalmente, Portilla Robertson subrayó que la patología bucal es un área poco explorada dentro de la odontología, a diferencia de especialidades más conocidas como la ortodoncia o la endodoncia; sin embargo, enfatizó que resulta fundamental para la detección oportuna de cáncer y otras enfermedades que impactan directamente en la salud de la población.

