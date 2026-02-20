Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato, indicó que ya se han obtenido siete órdenes de aprehensión y ya se han ejecutado cuatro, por la masacre en unas canchas de futbol el pasado 25 de enero.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 20 de febrero en la XII región militar, Vázquez Alatriste mantuvo que 11 personas murieron en el evento.

"Ese asunto ya ha sido judicializado, ya se han obtenido siete órdenes de aprehensión y ya se han ejecutado cuatro", dijo.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y elementos federales lograron la detención de Moisés Soto Bermúdez, líder del grupo “Los Marros” del Cártel Santa Rosa de Lima, y de dos de sus cómplices, por la masacre de la comunidad Loma de Flores, Salamanca, en donde murieron 11 personas y doce resultaron lesionadas.

