Más Información

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Reforma Electoral plantea deshidratar al INE

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano

Aranceles globales de Trump son ilegales, dictamina Corte Suprema de EU y los tumba; es una derrota significativa para el republicano

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

José Ángel Gurría Treviño, exdirector de la OCDE, recibe pensión millonaria, revela Sheinbaum; cobra 120 mil pesos mensuales

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Harfuch habla sobre sanciones de EU a resort de Puerto Vallarta ligada al CJNG; hay más casos en el país, dice

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Marx Arriaga llama "mentiroso" a Mario Delgado; lo reta a demostrar que impidió incluir "mujeres en la historia" en libros de texto

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de , indicó que ya se han obtenido siete órdenes de aprehensión y ya se han ejecutado cuatro, por la masacre en unas el pasado 25 de enero.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 20 de febrero en la XII región militar, Vázquez Alatriste mantuvo que 11 personas murieron en el evento.

"Ese asunto ya ha sido judicializado, ya se han obtenido siete órdenes de aprehensión y ya se han ejecutado cuatro", dijo.

Lee también

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y elementos federales lograron la detención de Moisés Soto Bermúdez, líder del grupo “Los Marros” del Cártel Santa Rosa de Lima, y de dos de sus cómplices, por la masacre de la comunidad Loma de Flores, Salamanca, en donde murieron 11 personas y doce resultaron lesionadas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]