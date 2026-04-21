En la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el alto al fuego, parte del acuerdo inicial, está por concluir, mientras el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz ha aumentado las tensiones entre los países.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Ghalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones, advirtió que su país no acepta “negociaciones bajo la sombra de la amenaza”. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que "Israel nunca me convenció de que entrara en guerra con Irán".

Este martes las tensiones continúan luego de que Estados Unidos dio a conocer que interceptó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico. Según Trump el barco transportaba un "regalo" de China para Irán.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:23 AM Trump asegura que él hubiera ganado la guerra de Vietnam "muy rápidamente" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que habría ganado la guerra de Vietnam "muy rápidamente" si hubiera estado al frente del país y puso como ejemplo la fugaz operación de captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

"Si hubiera sido presidente, habría ganado Vietnam muy rápidamente. Lo mismo en Irak. (...) Miren a Venezuela. La tomé en 45 minutos y era un país militarmente muy fuerte", declaró en una entrevista telefónica con la cadena CNBC.

Trump hizo estas afirmaciones mientras defendía su desempeño como comandante en jefe, cuestionado por su gestión de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero y que ha tenido graves repercusiones económicas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo.



Mundo 08:01 AM Trump llama a Irán a liberar a ocho mujeres que según él van a ser ejecutadas El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los líderes iraníes que liberen a ocho mujeres condenadas a muerte como un "gran comienzo para nuestras negociaciones".

"A los líderes iraníes, que pronto estarán en negociaciones con mis representantes: agradecería enormemente la liberación de estas mujeres", escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

"¡Por favor, no les hagan daño!", pidió Trump que acompañó el mensaje con una publicación de X del usuario @EYakoby en la que se ven las fotografías de las ocho mujeres, se asegura que el régimen iraní prepara su ahorcamiento y se denuncia el silencio sobre el asunto de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos.



Mundo 07:52 AM Trump dice que EU interceptó un barco con un "regalo" de China para Irán El presidente Donald Trump dijo el martes que las fuerzas estadounidenses interceptaron un barco que transportaba un "regalo" de China para Irán.

El barco llevaba "un regalo de China" que "no era muy agradable", dijo Trump a CNBC.

"Me sorprendió un poco", añadió, señalando que pensaba que tenía un "entendimiento" con el presidente chino, Xi Jinping.

Hace una semana, Trump anunció que Xi le había asegurado que no habría envíos de armas chinas a Irán, un estrecho socio de Pekín desde hace años.



Mundo 07:08 AM Trump dice que EU está en posición "muy fuerte" para negociar con Irán El presidente Donald Trump declaró este martes que Estados Unidos tiene una posición de negociación muy sólida, antes de una nueva ronda de conversaciones con Irán en Paquistán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

"Vamos a lograr un gran acuerdo. Creo que no tienen otra opción... Estamos en una posición de negociación muy, muy fuerte", dijo Trump a la cadena televisiva CNBC.





Mundo 07:08 AM EU intercepta y aborda un buque cisterna vinculado a Irán en el Indopacífico Fuerzas de Estados Unidos interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indopacífico, según informó este martes el Departamento de Guerra, en una acción más de presión contra la República Islámica, sobre la que Washington mantiene un bloqueo naval.

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo, sin incidentes, un ejercicio de derecho de visita, interdicción marítima y abordaje del buque cisterna M/T Tifani, una embarcación sancionada y sin pabellón, dentro del área de responsabilidad del Indopacom" (Comando del Indopacífico), anunció el Pentágono en un mensaje en X.





Mundo 07:07 AM Paquistán extiende el cierre de su espacio aéreo a la India un año después del conflicto Paquistán anunció este martes que extenderá el cierre de su espacio aéreo para aeronaves indias hasta el próximo 24 de mayo, un bloqueo que ambos países mantienen de forma recíproca desde hace un año tras uno de los peores episodios de tensión entre las dos potencias nucleares sudasiáticas.





Mundo 07:07 AM EU e Irán indican que se reunirán en Islamabad mientras la tregua se acerca a su fin Estados Unidos e Irán han indicado que celebrarán una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego en Islamabad, según dijeron el martes dos funcionarios regionales mientras el frágil alto el fuego de dos semanas estaba a punto de expirar.





Mundo 07:06 AM EU e Irán señalan que volverán a Paquistán para conversaciones de alto el fuego, dicen funcionarios Dos funcionarios regionales dijeron el martes que Estados Unidos e Irán han dado señales de que celebrarán una nueva ronda de conversaciones sobre el alto el fuego en Islamabad.

Paquistán había seguido adelante con los preparativos para una segunda ronda de conversaciones mientras un frágil alto el fuego pendía de un hilo, pese a las dudas sobre la asistencia de la comitiva iraní.



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