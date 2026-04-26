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Jerusalén. El presidente israelí, Isaac Herzog, anunció este domingo que no abordará la petición de indulto por el que enfrenta el primer ministro, , hasta que no se agoten los esfuerzos con la Fiscalía "para alcanzar un acuerdo" fuera de los tribunales.

De acuerdo a un comunicado de su oficina, el mandatario considera "necesario" intentar primero una negociación extrajudicial en los casos abiertos contra Netanyahu como paso previo a examinar formalmente la solicitud de indulto, con el objetivo de explorar un posible entre las partes.

Un acuerdo con la Fiscalía sería, según esta nota, la solución que Herzog consideraría como la más "adecuada y apropiada".

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En este contexto, el medio israelí Ynet informó de que el presidente israelí tiene previsto contactar en los próximos días a los abogados de Netanyahu y a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, para impulsar un proceso intensivo de mediación penal.

Las mismas fuentes sostienen que, en esta fase, se espera que Baharav-Miara se vea obligada a responder a la iniciativa presidencial y a aceptar participar en una mediación, incluso si no la considera adecuada.

En noviembre de 2025, Netanyahu remitió al presidente Herzog, a través de su abogado, una petición de en el juicio en el que afronta tres causas por , fraude, abuso de confianza y soborno.

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Ese mismo mes, el presidente estadounidense, , envió una carta en la que instaba a su homólogo israelí a concederle el indulto.

La presidencia israelí calificó entonces la solicitud de "extraordinaria" y con "importantes implicaciones", y reiteró que será evaluada tras recabar las opiniones de las autoridades competentes y del asesor legal del presidente.

El caso ha generado una fuerte polarización política en , con críticas de la oposición, que rechaza un eventual indulto sin admisión de culpabilidad, mientras miembros del Gobierno han cerrado filas en torno al primer ministro y apoyan la necesidad de poner fin al proceso alegando motivos de estabilidad institucional.

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Netanyahu está siendo juzgado por el conocido como caso mil, acusado de haber recibido regalos por parte del magnate de Hollywood Arnon Milchan a cambio de favores políticos; y por el caso dos mil, en el que supuestamente benefició al editor jefe del medio 'Yedioth Ahronoth', Arnon Mozes, en un escándalo de y para perjudicar al periódico de la competencia 'Israel Hayom'.

Además, se le juzga por haber incurrido -en su segunda etapa como ministro de Comunicación (2015-2017)- en un delito de soborno al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, para granjearse una cobertura mediática favorable.

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