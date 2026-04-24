Un juez de control vinculó a proceso a Nazaret “N”, la presunta líder de MetaXchange, por el delito de fraude relacionado con dicha empresa. También fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

La FGJ informó que MetaXchange operaba mediante la captación de recursos financieros con la promesa de rendimientos de hasta un 15% mensual, para lo cual utilizaban contratos, oficinas y cuentas bancarias para aparentar legalidad.

Al principio algunas víctimas recibieron pagos para brindar confianza, pero los pagos se detuvieron posteriormente.

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De acuerdo con análisis financieros se determinó que los pagos no eran de rendimientos por inversiones sino de recursos aportados por nuevas víctimas, configurando un esquema tipo Ponzi o piramidal.

Nazaret “N” es identificada como pieza central en la conducción de la estructura, Patrik “N” como quien manejaba el dinero y cuentas, y Mariana “N” en las relaciones con inversionistas y su seguimiento.

Nazaret fue detenida por uno de los casos, el pasado viernes 17 de abril, en un cateo realizado en un inmueble de la colonia Polanco.

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Mientras que Patrik ya se encontraba vinculado a proceso con medida de prisión preventiva y Mariana enfrentaba proceso penal en libertad con medidas cautelares.

Después de la detención de Nazaret se ejecutaron más órdenes de aprehensión en su contra, al igual que en contra de Patrik y Mariana.

La FGJ afirmó que ha identificado más de 120 denuncias y un monto superior a los 150 millones de pesos en afectaciones.

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afcl