La fotógrafa mexicana Abril Rojas denunció un "campo de concentración" y tortura durante 36 horas por parte de autoridades de Israel, cuando iba rumbo a Gaza a llevar ayuda humanitaria.
La delegada mexicana señaló que junto a otros y otras 174 activistas fue capturada en aguas internacionales, "enfrentando una brutalidad extrema que dejó a 38 compañeros hospitalizados es estado grave".
"Vivimos condiciones infrahumanas en un verdadero campo de concentración flotante, sometidos a una tortura impune. Recibimos golpes, gases, falta de aire, soportamos temperaturas extremas dentro de contenedores, tratados de forma inhumana", señaló la documentalista quien ya está en territorio mexicano.
Llamó a que la humanidad condene este "centro de horror" y urgió a qué se liberen los demás activistas, además que se protejan a las flotillas principalmente la de las personas mexicanas.
Pidió además que México condene "está tortura" y rompa relaciones con Israel.
